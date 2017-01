Per la porta gran

La immaculada ratxa a casa porta al BC MoraBanc Andorra a jugar per segona vegada en la seva història la Copa del Rei, 22 anys després d’haver-ho fet per únic cop. Serà a Vitòria gràcies a guanyar-ho tot al Principat. Davant el Reial Betis Energía Plus va vèncer amb solvència i claredat (95-69), si no es té en compte el que va succeir al tercer quart, on es va arribar a olorar el desastre.



No va caler estar pendent del que succeïa a Vitòria i si el RETAbet Bilbao guanyava. El MoraBanc volia estar a la Copa i ho tenia molt clar. El que l’entrenador croat del Betis, Zan Tabak, volia evitar, no va aconseguir-ho. No volia un inici fort dels locals, però ja en el primer quart el matx va mostrar quin camí agafaria. La millor versió d’Antetokounmpo estava en pista. No només amb un primer triple, sinó amb una esmaixada espectacular a una mà en el mateix salt que atrapava el rebot. A més va treure tir adicional. Sens dubte, la millor acció de la jornada. La intensitat andorrana era elevada i amb la possessió de la pilota de seguida llançava un ràpid atac, que matava als andalusos. Shermadini no tenia rival. El primer període finalitzava 30-19.



En la represa la tònica va ser la mateixa. Fins i tot Colom va tenir minuts, i de qualitat. Ho va aprofitar amb dos triples. Les diferències s’anaven ampliant, perquè el Betis en atac estava nefast, fruit d’una defensa ben conformada per part local. El conjunt andalús es va passar els últims quatre minuts sense anotar, el que va permetre que el matx s’anés encarant cada cop més, per manar al descans amb una màxima diferència de +26 (54-28).



Però encara que no ho semblés, quedava molt partit. Perquè precisament aquesta distància que es vivia a la pista va portar certa relaxació als andorrans, fet que va aprofitar el Betis, que en aquest període sí que va estar encertat. Va ser capaç d’anotar 28 punts, els mateixos que havia aconseguit en tota la primera part. El MoraBanc va ser un desastre en el llançament des de totes les distàncies. De tres va signar un zero de vuit. El Betis estava crescut i es mostrava imparable. El que semblava impossible, podia passar i va arribar a posar-se de cinc (61-56). Però en un cop d’efecte final els andorrans van reaccionar amb un parcial de 6-0, que es convertia en un 15-0 sumant els triples d’Schreiner i Jelinek, i un 2+1 de Shermadini. S’havia salvat el partit i a partir d’aquí ja només quedava gaudir de la classificació, perquè l’encert que havia mancat en el període anterior es va revertir. Fins i tot a un minut i mig pel final sortien a la pista Colom, Maric i Schneider. Aquest últim va encistellar un triple. Amb la botzina final es desfermava l’eufòria i els jugadors rebien de l’ACB el cartell que els acredita com a classificatsper a la Copa del Rei, competició que aquest migdia viurà el sorteig a Vitòria. L’únic punt negre va ser la lesió d’Albicy al canell dret. Avui se li realitzaran proves per conèixer el seu abast.