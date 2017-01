Despres acaba tercer el Dakar

Dia de moltes alegries. Els pilots que van ser capaços de completar el Dakar van celebrar-ho a Buenos Aires, en una edició que va haver de superar molts problemes. Cyril Despres per primera vegada aconsegueix pujar al podi sobre quatre rodes.



El resident va ser tercer en la categoria de cotxes. Acaba a 33.28 minuts del campió, Stéphane Peterhansel, que suma el seu tretzè Dakar. Segon va ser Sébastien Loeb. «Estic molt content perquè els pilots que tinc al davant no són uns qualsevols. Peterhansel i Loeb, res del que sentir-se avergonyit. Haig de ser capaç de ser més ràpid en tot tipus de terreny i ja és bo saber en què s’ha de progressar, però tampoc tinc pressa, no sóc així. Any rere any es va acostant, però és evident que serà molt complicat pujar els dos esglaons següents», indicava Despres.



En motos un altre resident, Joan Barreda, aconseguia concloure cinquè a 43.08 de Sam Sunderland. Cristian España completa el seu primer Dakar la segona ocasió en què hi pren part. Finalitza 21è a 4.10.26 hores i és primer a la categoria marató. «S’ha fet un somni realitat perquè hem aconseguit acabar el ral·li més dur del món», indicava España, subratllant que «ha estat un Dakar molt dur i exigent, a la vegada salvatge i espectacular. He tingut sensacions molt bones sobre la moto, cada dia millor i no hem comès molts errors». Albert Llovera conclou el seu tercer Dakar consecutiu, el segon en un camió. Acaba 24è a 15.45.47 del campió, Eduard Nikolaev.