Notícia Mobilització per reduir els efectes de la nevada Tots els efectius de Protecció Civil, la Policia, Bombers, COEX, així com els agents comunals treballen de manera coordinada per evitar incidents Uns vianants a la rotonda de Crèdit, aquest matí. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Govern ha celebrat una reunió, aquest matí, presidida pel cap de Govern, Antoni Martí, amb els ministres d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i d’Educació, Eric Jover, el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, i els directors de tots els departaments implicats per valorar la situació del temporal de neu i coordinar tots els cossos per garantir la màxima normalitat.

Tots els efectius de Protecció Civil, la Policia, Bombers, COEX, així com els agents comunals treballen de manera coordinada per evitar els incidents i permetre la millor circulació a la xarxa viària. No obstant, es recomana la màxima precaució a l’hora de circular tant en vehicles com a peu, per la previsió que hi hagi gel a la calçada i les voravies. Així, es recomana evitar desplaçaments innecessaris, i es recorda la necessitat de portar els vehicles equipats i d’usar un bon calçat per desplaçar-se a peu.

A causa de les nevades que han caigut des d’aquest dissabte fins avui, i els importants gruixos de neu caiguda, que han superat significativament les previsions, es requereixen equipaments especials per circular per tot el país, i algunes carreteres han hagut de ser tallades. El túnel de Pimorent ha quedat tallat, així com la carretera de Montaup, els accessos a Arcalís a partir de Sorteny i el Port d’Envalira a l’alçada del Refugi.

El director de Protecció Civil, Francesc Areny, ha informat en roda de premsa de la situació actual, i ha indicat que el risc d’allaus és de 5 a la zona Nord, i risc 4 a la zona Sud. Pel que fa a l’allau de Soldeu s’han fet tirs des d’ahir al vespre, i també aquest matí. A l’allau d’Arinsal s’han efectuat trets aquest matí confinant els veïns dels edificis afectats als aparcaments dels habitatges.

La previsió del descens de les temperatures durant la jornada de demà, que podrien arribar fins als 20 graus negatius, pot complicar la situació de les carreteres i les voravies.

El director adjunt de la Policia, Bruno Lasne, ha indicat que des de la Policia s’estan fent controls d’equipaments a diversos punts del país per evitar incidències, i ha recordat que tot vehicle que no vagi equipat serà sancionat, i que si es considera necessari immobilitzar el vehicle també es farà.

A més, ha indicat que els agents de circulació comunals treballen en coordinació amb la Policia per garantir una bona mobilitat.

Pel que fa als centres escolars, el director de Sistemes Educatius i Serveis Escolars, Marc Jover, ha explicat que els esforços efectuats per tots els cossos permeten mantenir al màxim la normalitat. No s’ha hagut de suspendre la jornada escolar i el transport escolar no ha patit més incidències que els retards normals en una jornada d’aquesta complexitat.

Les dades d’assistència escolar disponibles superen, en mitjana, el 70%.

En previsió de les complicacions que pugui comportar la sortida de les escoles per la baixada de les temperatures prevista per a la tarda, des del COEX es farà un tractament preventiu amb sal a la sortida de les escoles.

L’esquí escolar, a causa de la situació a les estacions d’esquí, sí que ha hagut de ser anul·lat, tant per a la jornada d’avui com per a demà.

El director del COEX, Jordi Garcia, ha explicat que el cent per cent dels efectius del COEX treballen per mantenir les carreteres netes i prevenir el risc d’allaus.