Els comuns demanen col·laboració ciutadana en la treta de neu

El Comú d’Encamp informa que a partir de demà, a les nou del matí, aproximadament, els aparcaments horitzontals amb barrera de Sant Miquel, Terres Primeres de Baix i Encamp, restaran oberts amb la finalitat d’agilitzar els treballs de treta de neu. Tanmateix, a mesura que es vagin netejant la resta d’aparcaments horitzontals (Prat de l’Areny, Prat del Baró, Canadilla i Espialassos), hi ha la possibilitat que es vagin sumant a aquesta mesura, que tindrà vigència mentre durin els treballs de neteja de la via pública.



Pel que fa als abonats dels aparcaments afectats amb l’obertura de les barreres, si no poden estacionar per trobar-se el pàrquing complet, tindran reservada una plaça a l’aparcament dels Arínsols, sense cost addicional. Lamesura té com a finalitat poder netejar els carrers amb més facilitat i de forma més ràpida.



Mesures a Escaldes-Engordany



El Comú d'Escaldes-Engordany, per la seva banda, ha dut a terme un seguit de mesures davant del temporal. Així, una trentena d'efectius es troben treballant en la treta de neu entre personal del departament de Neteja Viària, d'Obres, Brigada de Camins i Manteniment. El Servei de Circulació reforça els punts més conflictius com les sortides de la parròquia cap a parròquies altes o accessos als serveis públics (escoles bressoles,...). Pel que fa a la maquinària, treballen tres quads amb pala i dues màquines llevaneus, i la resta de la neteja es fa manual.



Així mateix, davant les previsions meteorològiques que apunten una baixada de temperatures important, el comú ha contractat els serveis d'una empresa externa per ajudar en les tasques de neteja i, igualment, el Comú té activat durant tot l'any un servei de permanències en cas de nevades i divendres es va activar un protocol més acurat davant les previsions del cap de setmana. La corporació comunal, a més, recorda a la població l'obligatorietat de netejar els accessos privats ja sigui dels edificis o establiments i recomana evitar els desplaçaments que no siguin necessaris, no llançar aigua a la via pública i circular amb molta precaució.



El Comú d’Andorra la Vella demana la col·laboració ciutadana davant de l’episodi excepcional de neu



D'altra banda, el Comú d'Andorra la Vella recorda que "és molt important que els propietaris i comerciants netegin ràpidament´els trams de voravia situats davant dels seus eficis o locals, perquè s’anuncia per demà un descens sever de les temperatures i la neu es transformarà ràpidament en gel".



El Comú d’Andorra la Vella destina a aquest episodi excepcional de nevades una seixantena llarga d’efectius, a banda dels agents de circulació, que anirà reforçant puntualment en la mesura de les seves possibilitats. Tot i així, recorda la importància que els ciutadans compleixin amb les seves obligacions i col·laborin en la treta de neu. Es demana cura en aquestes tasques perquè els importants gruixos acumulats fan que hi hagi perill de caiguda de grans blocs de neu de les teulades. El comú aconsella no utilitzar el vehicle particular si no és del tot imprescindible per evitar contribuir a situacions de col·lapse circulatori.



L’Ordinació reguladora de la higiene pública del 19 de desembre de 2007 estableix que, en cas de nevada, és obligació del propietari i/o usuari del terreny, del local, del comerç, de l’edifici o finca en general, el manteniment de la vorera neta de neu.



La neu que no pugui ser liquada serà amuntegada damunt la vorera, sense llençar-la al mig de la calçada, i de manera que quedi expedit l’accés a l’embornal de la claveguera. El Comú s’encarregarà d’enretirar-la, tot i que prioritzarà la neteja d’espais públics i voreres que no llindin amb terreny edificat. Entre la façana i la neu amuntegada s’haurà de deixar net i en

bones condicions l’espai suficient per al pas còmode dels vianants.