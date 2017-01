El ‘coco’ a quarts

No es va haver d’esperar gens. Les primeres boles que separaven els caps de sèrie de la resta en el sorteig ja van mostrar el paper amb el BC MoraBanc Andorra. Al costat hi havia el del Reial Madrid, el màxim favorit a guanyar la Copa del Rei, que va amb l’objectiu d’adjudicar-se el títol per quarta vegada consecutiva. El 16 de febrer serà l’enfrontament dels quarts de final amb l’actual líder de la Lliga Endesa.



L’equip qui ningú volia va ser el que li va tocar al MoraBanc. «Qualsevol rival era molt difícil. I evidentment ens ha tocat el més fort de tots, el campió, qui tothom dóna per favorit, que domina el bàsquet nacional i quasi l’europeu els últims anys», indica el tècnic del conjunt andorrà, Joan Peñarroya. En una competició com aquesta no hi ha partits fàcils i l’equip blanc és «supercomplicat com seria qualsevol, però és molt atractiu en un gran aparador. No són els favorits, sinó el següent, però anirem a competir i fer la nostra feina amb tota la il·lusió i ambició del món de fer un bon paper. I perquè no, la Copa és coneguda perquè hi ha sorpreses i a veure si podem tenir aquesta capacitat». La resta d’enfrontaments de quarts són: València Basket-Herbalife Gran Canària, Iberostar Tenerife-Baskònia i FC Barcelona Lassa-Unicaja. El guanyador del matx entre el Reial Madrid i el MoraBanc s’enfrontarà en semifinals al vencedor de l’Iberostar-Baskònia.

Solana, molt sincer / El director general del MoraBanc, Francesc Solana, va sortir a comentar l’enquadrament amb Alberto Herreros, director tècnic del Reial Madrid. I d’inici va ser molt sincer. «Quina putada», va exposar davant tot l’aforament, provocant el riure de tots els presents. Més seriós, va assenyalar que per ser a Vitòria «podem estar molt satisfets. Per treure nou victòries a la primera part de la temporada està clar que hem fet coses bé, que l’equip ha demostrat tenir ambició i ganes de millorar. Volem que aquesta segona volta sigui millor i que aquesta progressió que porta l’equip segueixi endavant i no ens parem en cap moment». Mirant el rival, «està clar que el Reial Madrid és el gran favorit i que nosaltres som la ventafocs, però s’ha de venir a jugar. Intentarem plantejar el millor partit possible, jugar el millor possible. Si el Reial Madrid està al cent per cent tindrem poques opcions, però si ens donen una, intentarem agafar-la». El precedent del matx que els va enfrontar en lliga recentment té poques coses en comú del que serà en un mes: «Té poc a veure. A la Copa del Rei t’estàs jugant un títol. Ells venien de guanyar al CSKA en un partit molt exigent i no van jugar el seu partit al cent per cent. A la Copa sí que van preparats per fer-ho i serà molt més complicat per a nosaltres».



Herreros té ben present aquest enfrontament. «Vam arribar a la pròrroga amb molts problemes, perquè la veritat és que l’Andorra va jugar un gran partit. Al final vam guanyar, però en un partit igualadíssim que va poder guanyar l’Andorra perfectament. Sabem el perill que té. És un equip que juga molt bé, amb gent física i bons tiradors. S’ha de fer un gran partit per poder-los guanyar». Destaca que del seu equip el punt fort «és el joc en equip. Si som capaços de defensar, rebotar i córrer, que són els nostres signes d’identitat, tindrem molt guanyat. Si no, serà un partit complicat que l’Andorra pot vèncer perfectament». Defensen títol i tenen l’oportunitat de sumar el quart seguit. Una situació que saben portar: «Aquesta pressió la portem quasi sempre. Sembla que a totes les competicions el Reial Madrid el donen com a favorit. El més important és creure en nosaltres mateixos, i creiem que som capaços de tornar a guanyar la Copa del Rei. Anirem amb tot i ho posarem tot de la nostra part per aconseguir-ho».

Abonaments de la Copa / Tots els aficionats del MoraBanc tenen l’oportunitat de comprar els abonaments pels quatre dies de la Copa a partir d’avui i fins el 24 d’aquest mes a través de les oficines del club, que compta amb un paquet de 370 abonaments. Hi ha diversos preus depenent de la ubicació al Fernando Buesa Arena. Els més econòmics tenen un preu de 95 euros, i n’hi ha també de 115, 155, 190, 290 i 360. A partir del dia 25 s’hauran de comprar a través de la web oficial de la Copa del Rei.