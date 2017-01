Actua explica a Brussel·les com facilita les inversions

La directora de l’agència de promoció econòmica d’Andorra, Actua, Imma Jiménez, va participar ahir al seminari Responsabilitat social corporativa i Carnet Jove Europeu, que va tenir lloc ahir a Brussel·les. Jiménez va exposar les oportunitats de negoci que s’han generat a Andorra des de la recent obertura econòmica. Després de fer una breu introducció de les especificitats del país, la directora va informar del paper d’Actua com a facilitadora d’inversions al Principat, tant per a empresaris locals com estrangers. Paral·lelament, va recordar el suport que l’agència està donant en la internacionalització de les empreses andorranes i en la diversificació econòmica.



Jiménez també va fer referència a la tasca que realitzen els clústers de Salut i Wellness, Esports, ACTInn (Innovació) i Educació. Respecte al d’Educació, la directora d’Actua va insistir en els esforços que s’estan efectuant entre empresaris, estudiants i centres educatius amb l’objectiu de potenciar el talent andorrà i facilitar l’accés de centenars de joves al món laboral.



D’altra banda, Actua també ha aprofitat el desplaçament per reforçar la formació dels treballadors de l’ambaixada d’Andorra a Brussel·les en matèria d’inversió estrangera. L’objectiu és optimitzar els esforços en captació d’inversió estrangera i diversificació de l’economia andorrana. Els temes que han centrat la formació han estat els canvis que està representant l’obertura econòmica, l’exercici d’activitats econòmiques (constitució de societats, obertura de comerç, exercici de professions liberals), inversió en actius, residències actives i passives, i la fiscalitat per a persones físiques i jurídiques. Les sessions de treball també es faran a la resta d’ambaixades andorranes per reforçar els coneixements dels cossos diplomàtics.