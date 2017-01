Detingut per agredir l’hoste d’una habitació d’hotel

La Policia ha detingut un home, no-resident, de 44 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili. L’agressor es va confondre de cambra d’hotel i va entrar de forma violenta a l’habitació d’un altre client contra la voluntat d’aquest, maltractant-lo físicament. Els fets van ocórrer de mitjanit en un establiment hoteler situat a Soldeu.



Aquesta és una de les detencions realitzades la setmana passada per la Policia. El cos de seguretat va detenir el mateix dia tres homes residents de 21, 27 i 32 anys com a presumpts autors d’uns delictes contra el patrimoni. Les detencions van tenir lloc el dia 12 entre les 12 del migdia i les vuit del vespre a Escaldes-Engordany. El desembre passat, la Policia va rebre dues denúncies per la sostracció a l’interior de dos turismes estacionats dels equips de música, altaveus, amplificador, boofer, i un elevador hidràulic. Tot el material robat està valorat en uns 1.500 euros. La investigació ha culminat amb la detenció de les tres persones. En els registres efectuats en els domicilis dels detinguts s’ha recuperat la totalitat del material sostret.



Entre les detencions efectuades la setmana passada, també hi ha la d’una dona no-resident de 43 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la funció pública, consistent en la desobediència a una ordre d’expulsió governativa, per un període d’un any.



Quant a delictes contra la salut pública, la Policia ha detingut en un aparcament pròxim d’un local d’oci de Soldeu, un home no-resident de 26 anys per possessió de 0’3 grams de MDMA; a la frontera del riu Runer, un no-resident de 33 anys que accedia al Principat en un autobús de línia regular en possessió de 0’7 grams de ketamina i quatre grams d’haixix, i en un aparcament de la vila d’Encamp, un resident de 19 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública, l’honor i la funció pública per consumir marihuana acompanyat de menors d’edat i mostrar una actitud despectiva i resistent durant el control dels agents.



Finalment, hi ha hagut quatre detinguts per conduir sota els efectes de l’alcohol. En dos casos van tenir lloc dos accidents amb ferits i en els altres dos, accidents amb resultat de danys materials.