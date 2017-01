El Govern farà una rotonda a les proximitats del Punt de Trobada

Els treballadors del Centre Comercial E.Leclerc-Punt de Trobada van presentar el passat mes de desembre una sol·licitud al Govern demanant una rotonda que facilités l’accés al centre comercial i la sortida de vehicles en ambdues direccions. La demanda estava avalada per més de 12.000 signatures, i segons va informar ahir una de les seves impulsores, Marta Llamas, la petició ha rebut una resposta «negativa» per part del Ministeri d’Ordenament Territorial. En resposta a la demanda, el Govern ha destacat que es plantejarà establir una nova rotonda, però que aquesta no estarà davant del mateix centre, sinó que es farà «en les proximitats» d’aquest, «a pocs centenars de metres».



Al respecte, els treballadors han manifestat la seva «decepció» i reiteren «la seva preocupació pels perjudicis personals, familiars i laborals» que tenen a causa de la manca d’accés a l’establiment.

No hi haurà accés directe / La nova rotonda no permetrà directament els moviments d’entrada i sortida de l’establiment, però «probablement disminuirà la longitud i el temps de recorregut que hauran de dur a terme els vehicles que efectuïn algun dels dos moviments» i, en aquest sentit, ha afegit el Govern, es «millorarà l’accessibilitat al centre comercial». Tanmateix, el ministeri ha destacat que la planificació per concretar aquesta nova rotonda «requereix d’una reflexió aprofundida i a continuació l’elaboració d’estudis específics». Tot i això, es preveu que el Govern «escometi» aquestes accions «en breu».

Motius de la negativa / Una de les raons per les quals el Govern ha declinat la petició és per qüestions de «geometria. Atès que en el tram del centre comercial no es pot augmentar l’amplada de la carretera, perquè s’han consolidat els límits d’edificació en tots dos costats (mitjançant llicències de construcció) i una rotonda sense ocupar espais més enllà de l’amplada de la carretera resultaria de dimensions clarament insuficients».



Tanmateix, la rotonda no seria «apta per l’elevat volum de trànsit que es registra, doncs la carretera general d’aquest indret suposa una intensitat mitjana d’uns 8.000 vehicles diaris per cadascun dels dos sentits, amb dies de més de 12.000 vehicles per sentit».



Per tot això, l’Executiu destaca que la rotonda davant del centre comercial podria ser «perillosa pel que fa a la seguretat viària» del tram.

Una xifra significativa / En relació a les 12.000 signatures recollides pels treballadors del Punt de Trobada, el Govern ha matisat que es tracta d’una xifra «molt significativa, la qual mereix una atenció i un interès acurats i profunds per part de les institucions públiques».



Tot i això, el Ministeri d’Ordenament Territorial ha puntualitzat que a través d’una comprovació «aleatòria sobre una mostra a l’atzar de les signatures» s’ha esclarit que la «gran majoria d’aquestes corresponen a persones que no resideixen a Andorra». Per tant, aquest fet també s’ha tingut en consideració.