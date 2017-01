Andorra la Vella vol impulsar l’atracció del turisme xinès

Els cònsols d’Andorra la Vella van rebre ahir al matí una delegació de la Federació Internacional de Ciutats Turístiques, encapçalada pel seu director, Chen Bo, per donar conformitat a l’adhesió de la ciutat a aquest organisme amb l’objectiu d’impulsar el turisme xinés. A partir d’ara, Andorra la Vella rebrà informació i pautes del que més agrada als turistes xinesos i els serveis que necessiten, per tractar d’adaptar-se al màxim, ja que, segons Marsol, «els interessen aquestes relacions per obrir-se al màxim de països». D’aquesta forma, doncs, es pretén atraure un turisme poc consolidat al país tant per motius de tradició històrica com per la llunyania de tots dos Estats.



Per la seva banda, Bo va assegurar sentir-se admirat amb les fortes nevades d’aquests dies, i va recomanar aprofitar la muntanya, juntament amb els allotjaments rurals i el turisme termolúdic com a principals atractius turístics, tot i que considera que aquest últim es podria millorar per atreure més orientals.

Signatura al llibre / Durant la seva estança al comú de la capital, Bova aprofitar per firmar rl llibre d’honor i va recordar que «el turisme fa les ciutats millors». Després van femantenir una reunió de treball amb la consellera de Promoció Turística i Comercial, Mònica Codina, i la cap de l’àrea, Eva Roma, per després trobar-se amb el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Marc Pantebre. A la tarda, per altra banda, van reunir-se amb el ministre de Turisme, Francesc Camp i, posteriormen,t amb la presidenta de l’Associació d’Agències de Viatges d’Andorra.

Continuació / Avui, per altra banda, la delegació té previst realitzar a les 10.30 hores una visita guiada al Centre Històric, que acabarà una hora després a la Casa de la Vall, on seran rebuts pel síndic general, Vicenç Mateu, i la subsíndica, Mònica Bonell.



Coincidint amb la diada de Sant Antoni, la delegació tindrà degustarà la tradicional escudella a la plaça Guillemó, un esdeveniment que arriba a la seva 48a edició i que comptarà amb la participació de 14 restaurants del centre històric.