El PS denuncia que el Govern dificulta l’accés a les ajudes socials

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere López, va acusar ahir el Govern d’endurir els requisits d’accés a ajuts socials com les pensions de solidaritat per a la gent gran o per a persones amb discapacitats. Segons denuncia el PS, l’Executiu ha canviat el barem patrimonial per accedir a les prestacions «d’amagat» a través del pressupost per al 2017 i sense avisar els col·lectius afectats. «Considerem que és especialment greu políticament parlant que una modificació d’una llei social es faci a través del pressupost», va declarar López. Aquesta és una de les 63 modificacions –dues no admeses a tràmit– que proposa el PS al pressupost per enguany.



El socialdemòcrata va remarcar que no es tracta d’ajudes socials «desorbitades», sino de «prestacions complementàries de les pensions que permeten que la renda mensual arribi al salari mínim». En aquest sentit, va exposar que el canvi en els barems patrimonials «empeny a una sèrie de persones amb un nivell de renda mig o baix a descapitalitzar-se abans de rebre allò que se’ls hauria de garantir».



El president del Grup Parlamentari Mixt també va constatar que ni la Federació d’Associacions de Gent Gran ni la Federació d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) «no estaven al corrent de la modificació».

Reduir a la meitat els eventuals / Una altra de les esmenes presentades pel PS proposa que en un període màxim d’un any el 50% dels eventuals passin a tenir una situació contractual estable. Segons va argumentar la consellera Rosa Gili, «des que DA governa no s’ha solucionat la situació, s’ha agreujat». «Aquestes persones fan la feina des de fa molt temps i això vol dir que són necessaris», va concloure.



També en aquest sentit Gili va defensar una altra de les esmenes parcials presentades amb l’objectiu de «defensar la figura del funcionari». Al seu entendre, amb la Llei del pla de pensions de la Funció Pública, DA «elimina» aquesta figura i «només la conserva als cossos especials». «Algú amb aquest tipus de contracte està sotmès a pressió de polítics i de lobbys poderosos», deixava clar i, per tant, «va en detriment de la democràcia».



La consellera socialdemòcrata també va destacar les esmenes presentades al pressupost del Servei d’Atenció Sanitària (SAAS), amb les quals la formació vol traspassar despesa del funcionament per poder augmentar la inversió en equipament.



Per la seva banda, el conseller Gerard Alís va exposar les diverses esmenes presentades al Fons de Reserva de Jubilació amb l’objectiu de «reduir els costos en beneficis dels futurs jubilats perquè el fons creixi i que no se li atribueixin despeses que creiem injustificades».

Pujada desorbitada / Així mateix, Alís també va indicar que consideren que la pujada de taxes previstes als comptes d’enguany, d’una mitjana del 6%, «és desorbitada». «Es justifiquen dient que fa temps que no han pujat i que s’han d’actualitzar però, en canvi, amb el salari mínim sí que ho volen fer de manera progressiva; per analogia, potser hauríem de fer el mateix», va sentenciar.

Altres esmenes presentades fan referència a incrementar la dotació del servei d’inspecció i fiscalització de les entitats de drets públics, que en el text original pateix una severa davallada en comparació al 2016; reduir algunes de les despeses previstes per l’Agència de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB); impulsar una planta de compostatge o baixar el pressupost del gabinet de comunicació de Govern que, segons ha indicat López, puja un 213%.