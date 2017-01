Notícia El risc de gelades complica la circulació de trànsit i vianants La Policia recorda que la sanció per no portar equipaments especials és d’entre 180 i 500 euros Una família juga amb la neu. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Govern es va reunir ahir per valorar la situació del temporal de neu i coordinar tots els cossos amb l’objectiu de «garantir la màxima normalitat». Malgrat que es preveu que durant el dia d’avui cessin les nevades, sobretot al sud del país, s’espera un descens important de les temperatures. Segons va informar ahir el director de Protecció Civil, Francesc Areny, «podríem arribar als -200C, i la temperatura màxima serà de -40C».



La situació comportarà intenses gelades a gairebé tot el país; amb les conseqüents problemàtiques que es poden generar a l’hora de circular en vehicle o a peu. Tot i que els operaris del COEX han estat treballant durant tota la nit per cobrir els carrers de potassa, el gel acumulat de les vies és a hores d’ara força perillós.



En aquest sentit, Areny va matisar que s’ha de procurar no circular per les voravies i carreteres d’Andorra (a peu o en vehicle) « a menys que sigui necessari». Tanmateix, el director va demanar a la ciutadania que vigili amb la neu que pot caure dels teulats degut al desgel i que els propietaris dels edificis extremin les mesures de neteja de neu en els accessos.



D’altra banda, el director adjunt de la Policia, Bruno Lasne, va indicar que s’estan fent controls a diversos punts del país per evitar incidències. Durant el dia d’ahir, 50 efectius del Servei de Policia van estar revisant que els vehicles que circulaven pel Principat disposessin d’equipaments de neu. No portar-ne pot comportar una sanció de 180 euros per als vehicles que pesen menys de 3.500 quilos i 500 euros per als més pesats. A més, «si es considera necessari s’immobilitzarà el vehicle».



Gruixos de neu / Areny va destacar que els gruixos de neu caiguda durant diumenge i ahir han «superat significativament les previsions, doncs aquestes eren de 30 cm al nord del país i en total han caigut uns 80 cm». En total, hi ha 120 centímetres de neu acumulats a les cotes altes. Tot i això, «l’acumulació principal era de 180 cm, però per l’efecte de compactació s’ha xafat la neu i el gruix s’ha rebaixat».



Risc d’allau / Actualment, el risc d’allaus a la zona nord del país és de nivell 5 (el més alt). I a la part sud de nivell 4, en previsió que pugui baixar. Per tal de tenir un major control de les zones afectades, els cossos d’actuació van estar treballant ahir durant tota la nit sobre els terrenys que presenten més risc fent diverses voladures controlades, sobretot a Arinsal, Soldeu i Arcalís.



Segons va detallar Areny, el Govern controla a hores d’ara 15 zones en risc d’allau on es poden veure afectats habitatges o carreteres.



Tall en les carreteres / Pel que fa a l’estat de les carreteres, l’accés a França continua tallat a causa del tancament del túnel de Pimorent. En aquest punt, Areny va informar que les autoritats franceses han prioritzat la neteja de la carretera entre Tarascó i l’Ospitalet, i a continuació treballaran per reobrir el túnel de Pimorent per assegurar l’accés cap a Puigcerdà.



A banda, també està restringit el pas a la carretera de Montaup, els accessos a Arcalís a partir de Sorteny i el Port d’Envalira a l’alçada del refugi.



Per la seva part, el cap del COEX, Jordi Garcia, va detallar que durant el dia d’ahir 29 persones del servei van estar circulant amb vehicles llevaneu pels carrers del Principat per netejar l’accés de neu. A més, «prop de 30 efectius van estar donant suport als treballs dels comuns traient les branques caigudes o fent altres tasques».



Quant als centres escolars, el director de Sistemes Educatius i Serveis Escolars, Marc Jover, va remarcar que durant el dia d’ahir no es va haver de suspendre la jornada escolar i que el transport no va patir més incidències que els retards «normals en una jornada d’aquesta complexitat».Amb tot, l’assistència mitjana a les aules va ser del 70%. De cara al dia d’avui, els centres romandran oberts i es reforçarà el servei de transport per garantir l’arribada de tots els escolars. De la mateixa manera, s’incentivarà la tirada de potassa en els diferents accessos dels centres. L’esquí escolar continuarà anul·lat durant tot el dia d’avui i segons es vagi desenvolupant el temporal es valorarà si es reprèn durant els propers dies o no.



El Govern també va destacar ahir que els treballs de prevenció i actuació s’han dut a terme en conjunt amb els diversos comuns. En aquest sentit, les parròquies d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Canillo van destacar que els efectius comunals estan realitzant diverses tasques per millorar l’accés de les voravies i facilitar la circulació.



Situació de les pistes / Les pistes d’esquí del país van obrir ahir parcialment les seves portes. Vallnord va donar accés al 76% dels seus dominis esquiables i Grandvalira va obrir 25 de les 128 pistes que disposa. De cara a avui i demà, les dues estacions van destacar que s’obriran els sectors en funció de com avanci la climatologia. Amb tot, el Servei de Meteorologia preveu que a partir del dimecres començarà a sortir el sol i que les precipitacions cessaran per complet.