La Confraria de Sant Antoni reparteix 6.000 racions La calderada s'ha elaborat un any més al passeig Joan Brudieu

Malgrat el fred, un gran nombre d’urgellencs s’hi van aplegar ahir al passeig de Joan Brudieu de la Seu d’Urgell per recollir la tradicional escudella que elabora cada d’any la Confraria de Sant Antoni Abat. Segons van explicar els membres d’aquesta entitat, que aglutina pagesos, carnissers i cansaladers de la Seu d’Urgell, enguany s’ha repartit 6.000 racions d’aquesta menja típica d’hivern, elaborada amb mil quilos d’aliments, entre verdures, llegums, carn de porc i de vedella.

Els actes commemoratius de la jornada van estar presidits per l’alcalde, Albert Batalla; el president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Jesús Fierro; la tinent d’alcalde de Promoció de la Ciutat, Mireia Font, i la regidora de Salut, Montserrat Bonet, juntament amb els membres de la confraria i altres representants institucionals.

A més de la calderada, la jornada de Sant Antoni també va comptar amb una missa solemne a la catedral de Santa Maria d’Urgell, on s’hi va repartir el tradicional panet. Posteriorment, com marca la tradició, a la sortida de l’ofici, es van beneir els animals davant la Sala de Sant Domènec.

Tot seguit, va tenir lloc la lluïda passejada pels carrers del centre històric de la Seu fins arribar al passeig Joan Brudieu. Allà es van fer fet els Tres Tombs, encapçalats per Jordi Fanés Solans, de Vilanova de Banat, el nou banderer, el qual duia el pendó de la Confraria.