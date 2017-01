Notícia Jornet dóna la seva visió de la vida al cicle ‘Viure’ L’atleta pirinenc va compartir al casino ceretà les seves experiències Cicle de xerrades al casino ceretà de Puigcerdà. Autor/a: ORIOL BATISTA

«Viure és no fer-ho tot intensament», va dir Kilian Jornet als espectadors que van omplir el Casino Ceretà de Puigcerdà en el marc del cicle de conferències Viure. L’atleta cerdà inaugurava la iniciativa compartint amb el públic la seva experiència a l’Everest i el què significa viure per a ell.

Amb aquesta xerrada, Jornet tornava a casa després de molt de temps, al lloc que el va fer créixer com a esportista i en un format proper on l’espectador compartia les seves opinions. «M’ha agradat molt aquest tipus de conferència, perquè hem pogut debatre de temes molt interessants amb el públic», va concloure. I va afegir: «A més, fer-ho aquí, a casa, a Puigcerdà, em feia molta il·lusió». En començar la trobada, Jornet va explicar breument en què consisteix el seu projecte personal Summits of My Life, que l’ha dut a batre rècords de velocitat arreu del món amb un estil minimalista i purista. Després, va compartir amb els assistents les seves vivències a l’Everest, cim que no va poder ascendir a causa de la meteorologia adversa.