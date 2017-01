El vent fa caure la vidriera d’un ascensor d’Andorra la Vella

Els forts vents de la matinada de dimarts van causar el trencament de les vidrieres d’un dels ascensors que connecten el carrer Prat de la Creu amb la plaça del Poble. Els vidres van caure a la voravia i carretera de la zona al voltant de les tres de la matinada.



Degut al poc trànsit de vianants i vehicles que hi ha durant aquestes hores, no es van haver de lamentar danys personals. Els Bombers van actuar durant la mateixa matinada per retirar les runes i durant el matí es va estar netejant la zona i analitzant els desperfectes.



Segons va informar la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, es va filtrar el vent «per un marc i va fer una pressió que va desencaixar tot el vidre sencer. A més, s’ha assegurat el vidre de l’altre ascensor i la zona estarà acordonada fins que s’asseguri completament». Marsol també va especificar que els enginyers han treballat «molt ràpid però fins d’aquí a uns dies no estarà arreglat».



D’altra banda, el cos de Bombers va haver de fer ahir tres sortides per retirar la neu i el gel acumulats a les cornises de diversos edificis de les parròquies centrals. I és que degut al desgel, hi havia perill que es desprengués l’acumulació i caigués sobre els vianants.

Pugen els graus / L’onada de fred es calmarà durant els propers dies. El cap de Protecció Civil, Francesc Areny, va destacar ahir que a partir d’avui les temperatures començaran a pujar. En total, es preveu que augmentin entre uns quatre i cinc graus, deixant així màximes de 20C a la zona central del país i -50C al Pas de la Casa.



Tot i això, Areny va puntualitzar que encara hi haurà gel a les vies i carreteres del país. «Els operaris porten dos dies treballant i s’ha rebaixat el gruix, però durant la nit torna a fer fred i l’aigua que no s’ha pogut retirar es gela». Per tant, «cal mantenir la prevenció».



En relació al vent, Areny també va destacar que anirà en disminució i que es passarà dels 100 km/h registrats durant la nit d’ahir als 50 km/h.



Esquí escolar / En previsió que amaini el temporal, el Govern ha decidit recuperar l’esquí escolar. Per tant, avui mateix i durant els propers dies es preveu que l’activitat pugui estar en actiu.

Tanmateix, el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, va detallar ahir que durant total la jornada no es va registrat cap incidència destacable en el servei de transport escolar tot i les plaques de gel a la calçada que es van formar a causa de la important baixada de temperatures.

Obertura de la frontera / Ahir a les vuit del vespre es va obrir l’accés a França pel Pas de la Casa a vehicles amb un pes inferior a les 19 tones. També es preveu que durant el dia d’avui s’obri l’accés a Arcalís i el Port d’Envalira.



A més, se seguiran fent tirs en les zones d’allau com Soldeu. Aquests es faran en helicòpter, «ja que la disminució del vent i el temporal permetran posar en funcionament el vehicle», segons va destacar Areny.

Estacions del país / Amb l’augment de temperatures, les estacions d’esquí també van retornant a la normalitat. En el cas de Vallnord, es preveu obrir avui el sector Ordino-Arcalís, que amb les darreres nevades té un gruix acumulat de neu de 210 cm.



D’altra banda, Grandvalira ja va obrir ahir 37 de les 128 pistes i es preveu que avui en puguin ser més, depenent de les condicions meteorològiques. L’estació tenia ahir uns 150 cm de neu acumulats.