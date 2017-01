L’espectacle ‘Aparences’ s’estrenarà el dissabte vinent

Aparences, el nou espectacle de l’Esbart Valls del Nord, s’estrenarà el dissabte que ve a les set de la tarda a l’Auditori Nacional, interpretat pel cos de dansa i la secció de veterans, i codirigit per Sandra Tudó i Pilar Capdevila. L’últim projecte coreogràfic de la formació dansaire incorporarà personatges de la cultura popular pirinenca com ara els contrabandistes o les dones trementinaires.



L’espectacle és gratuït, per a tots els públics i amb una durada de poc més d’una hora, dividit en dos actes. El primer estarà format per una selecció de quatre danses: Miscel·lània Celta, Jota de la Pobla de Massaluca, Suite Pirinenca i Ball de gitanes del Vallès. «Són quatre peces que han deixat petjada als últims anys per la seva rellevància i bona acollida, que ha consolidat la secció de veterans», va argumentar Tudó. La segona part se centra en Aparences, formada per nou composicions, amb coreografies que recullen passos i punts de la dansa tradicional combinats amb elements contemporanis.



El projecte artístic és fruit d’un any i mig de treball. En el nou muntatge, cal destacar les intervencions de la ballarina Clàudia Borràs per la seva aportació de la dansa contemporània als balls de caire tradicional, en què es basa el treball de l’Esbart.