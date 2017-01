La presentació del llibre ‘Les falles del Pirineu’, entre escudelles

Oriol Ricart i Sebastià Jordà, autors de Les falles del Pirineu, van presentar ahir el llibre a la plaça Guillemó d’Andorra la Vella a les 12 del migdia, durant la preparació de les escudelles de Sant Antoni. Aquest esdeveniment va commemorar els 30 anys de la recuperació de la tradició fallera a Andorra la Vella, una festivitat que queda recollida en el llibre tot i que de forma «força escueta per les limitacions de la pròpia editorial», va explicar Riart. Pel que fa a l’elaboració del llibre, l’escriptor va destacar que s’esperava «trobar falles a tota la serralada pirinenca» i que només ho va fer a «la Ribagorça aragonesa, a la zona del Pallars, Andorra, sud de França i alguna coseta a la Vall d’Aran».



Tot i que hi havia hagut alguna monografia sobre la temàtica de les falles, Riart va explicar que es tracta «de l’únic llibre que explica amb profunditat el procés d’elaboració de les falles i no tant les vivències de tipus personal, com si que ho fan altres publicacions». Pel que fa a la declaració de Patrimoni de la Humanitat de la Unesco, aquesta va ajudar als municipis a «donar-se a conèixer» i a conèixer-se entre uns i altres». D’altra banda, també va manifestar que les falles «es troben en el seu moment més àlgid, tant en termes de popularitat com de participació».



Albert Roig, fallaire major d’Andorra la Vella d’enguany, va valorar molt positivament la celebració d’aquests 30 anys en comunió amb els escudellaires, que van tenir el gest d’elaborar recipients amb el dibuix d’un fallaire al fons. D’altra banda, també va destacar que els fallaires de la ciutat estan «elaborant el seu propi llibre», un fet que s‘emmarca en «el bon moment de salut que viu aquesta festivitat», destacant «el gran interès que hi ha per la festa i l’increment de públic» a mesura que passen els anys.