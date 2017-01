Marsol: «La nostra prioritat és el soterrament de de la rotonda»

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va declarar als mitjans durant la celebració de la 48a celebració de l’escudella de Sant Antoni la voluntat del comú d’establir com a prioritat el «soterrament de l’encreuament de la rotonda» per davant del que es preveu realitzar al carrer de la Unió. Es tracta de dos projectes que, segons Marsol, es té la voluntat de que «es realitzin de forma paral·lela» i «l’abans possible». Pel que fa a les complicacions i la forta inversió de diners que suposaria el soterrament ubicat a la Unió, Marsol va contestar que «tot és complicat i tot val diners però és plenament realitzable», així com també que «no serà tan car com la gent es pensa». A més, la cònsol va afirmar que es procedirà a realitzar una «petició formal al Govern» per a què es facin realitat totes dues obres públiques.





Congelació transferències / Pel que fa a l’anunci de la possible anul·lació de la congelació de les transferències a petició del Consell General, Marsol va explicar que ells «van decidir continuar amb aquesta tendència» i que, si finalment la corporació acaba rebent més diners del previst, aquests, tot i que no vagin destinats al pressupost de Govern, es dedicaran a «inversions» per a la millora de la ciutat. Marsol també va expressar que «respectaran la decisió que finalment es prengui» i que situacions d’aquest tipus no es produirien si les negociacions «s’haguessin produït a tres bandes entre comuns, Govern i Consell General», un fet que la cònsol demanava «des de feia temps». Tot i que Marsol va explicar que tots els comuns estaven d’acord amb la decisió de la congelació, creu que «el Consell està en tot el seu dret de fer a dir que no» i que l’arribada dels diners «seran molt positius degut a les necessitats que té el comú». Malgrat tot, va fer una crida a la prudència i va indicar que «caldrà veure què passa finalment».

Servei d’escombraries / La cònsol major va confirmar que, efectivament, el comú ha rebut un recurs d’alçada del licitant que va quedar exclòs de l’adjudicació de la recollida de residus urbans d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. En el mateix sentit, va explicar que actualment la institució està analitzant-lo per decidir quines han de ser les mesures a prendre.



D’altra banda, també va manifestar que l’empresa va quedar exclosa perquè, a l’entendre de la taula i després d’una intensa investigació per part dels tècnics, «no complia amb els requisits que es demanaven», pel que no podia optar a la gestió del servei que es licitava.