Escudella contra el fred siberià

La escudelles de Sant Antoni han tornat a inundar els carrers de quatre de les set parròquies del Principat en una de les dates més fredes de tot el que portem d’hivern. Les temperatures sota zero van envair els principals punts de cuina i repartiment de les escudelles des de primera hora, però els andorrans no es van deixar acovardir per l’onada de fred siberià que va entrar de matinada al país i, ja sigui amb olles, tuppers o prenent l’àpat allà mateix, la jornada va transcórrer amb total normalitat.



A Andorra la Vella, la tradició escudellaire arribava a la seva 48a edició a la plaça Guillemó, un esdeveniment que va ressorgir fa gairebé mig segle a Meritxell quan un grup de veïns de la zona van decidir convidar el poble a prendre l’escudella que preparaven –concretament, al davant del restaurant El Truitot. Les xifres d’assistència de l’any passat (unes 3.000 escudelles), però, no van poder repetir-se per culpa de les condicions climàtiques, i les gairebé 4.000 racions previstes van quedar força per sobre de l’assistència de públic. Malgrat tot, les cues no van fallar i centenars de persones van assistir a un esdeveniment que forma part de la tradició històrica andorrana i que esdevé un símbol característic i únic arreu del món. El president de la Confraria d’Escudellaires de la capital des de fa més d’una dècada, Josep Antón Marquilló, va explicar que «des de tres quarts de cinc del matí s’ha començat a muntar l’espai», una hora en la que el fred «ha fet acte de presència amb major intensitat». Segons Marquilló, un total de 80 persones van participar en el muntatge: «Alguns escudellaires han fet torns per no haver d’estar tantes hores seguides, mentre que les dones, que tallen la carn, no han arribat fins les 10 del matí». Un total de vuit fogaines (olles gegants on es bullen les escudelles) eren controlades per diversos integrants de la confraria fins el moment de la repartició, al voltant de les 13 hores. «Aquest any fem un homenatge als 30 anys de recuperació de la cremada de falles d’Andorra la Vella amb el dibuix d’un fallaire al fons del bol d’escudella», va explicar Manquilló.



Els cònsols major i menor, Conxita Marsol i Marc Pons, van fer acte de presència a la plaça per donar el tret de sortida de la festivitat a un quart de dues, hora en la que els assistents van començar a degustar les escudelles. «Tot i que el fred ha fet que vingui menys gent, es tracta d’una tradició amb bona salut i que es conserva només aquí a Andorra», va explicar Pons, «que conforma una mostra de l’economia de subsistència del Pirineu en general i, en especial, del nostre país». Marsol, per la seva banda, va lamentar que «el fred hagi espantat a la gent, especialment per culpa de la presència de gel als carrers», tot i que es va enorgullir que d’aquí a tan sols dos anys «celebrarem el 50e aniversari, és a dir, mig segle». A banda dels cònsols de la capital, Jordi Cinca també va fer acte de presència (tot i que només va apareixer just a l’hora de dinar) així com també el director de la Federació Internacional de Ciutats Turístiques, Cheng Bo, que es va meravellar de la tradició andorrana i va afirmar que l’acte popular de repartir menjar al carrer «també es duu a terme en algunes celebracions xineses».



Escaldes-Engordany

Pel que fa a les altres parròquies, Escaldes va repartir un total de 2.000 racions en el transcurs de la 34a edició de l’escudella de Sant Antoni organitzada per l’Associació Ponts dels Escalls del municipi. El president de l’Associació de Veïns del mateix indret, Joan Anton Garcia, va celebrar la gran afluència de públic tenint en compte que «un dia com avui, que és laborable, costa més mobilitzar la gent», i va agrair la col·laboració del comú per ajudar en la seva organització. Garcia, d’altra banda, va explicar que es tracta d’una recepta sense secret i va exposar els seus ingredients: fideus, arròs, gallina, vedella, panxeta, botifarra negra, blanca, bringuera, carabassa, col, api i d’altres llegums i hortalisses.



A banda de la ja coneguda visita del cap de Govern, Toni Martí, i dels ministres Espot, Jover i Calvó (tots ells escaldencs) entre les autoritats presents a l’escudella s’hi trobava la cònsol major, Trini Marin, el cònsol menor, Marc Calvet, així com també diferents consellers i representants de partits polítics, com ara Rosa Gili o Víctor Naudi.

La Massana i Ordino

Pel que fa a les dues parròquies altes que també van celebrar la festivitat, la Massana va complir el seu quart any amb una gestió i organització de l’esdeveniment a càrrec d’un equip de voluntaris, que van acompanyar, com en les darreres edicions, un equip de professionals de la cuina. A més, la parròquia massanenca rep amb especial il·lusió aquesta data per tractar-se de la seva festa patronal. En aquest cas, es van preparar un total de mil racions a repartir entre el públic assistent (30 d’elles especials per a celíacs).



Per últim, Ordino va celebrar l’escudellada a la Casa Pairal on, amb la presència dels cònsols, l’àpat va poder ser degustat per una trentena de padrins assistents, segons van informar fonts del comú.