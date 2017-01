Saboya nega que Europa estudiï implantar un visat per als andorrans

La Unió Europea (UE) està treballant en la creació del Sistema Europeu d’Informació i Autorització de Viatgers (ETIAS), un projecte que permetrà determinar qui té permís per a viatjar a l’espai Schengen amb l’objectiu, principalment, de reforçar la seguretat especialment pel que fa al terrorisme i al blanqueig de capitals. Un cop aprovat, previst per inicis del 2020, tots els ciutadans dels països tercers exempts de visat que planegin viatjar a la UE hauran de sol·licitar una autorització prèvia. El sistema ETIAS creuarà les dades d’aquests sol·licitants amb les bases de dades policials i, en cas de detectar alguna irregularitat, podrà negar l’entrada d’un ciutadà extracomunitari. Un fet, segons va assegurar ahir el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, i tal com consta també en la proposta de reglament del Parlament Europeu, que «no afecta Andorra».



Fins aquí, doncs, el nou sistema no suposaria cap canvi burocràtic per als andorrans a l’hora de viatjar. Ara bé, la problemàtica neix per l’aparició d’una llista de petits estats del continent europeu exempts d’aquest visat addicional i en la qual no hi consta el Principat. És a dir, segons la informació publicada al web etias.com, els ciutadans de nacionalitat andorrana hauran de demanar documentació addicional si volen anar, per exemple, a França o Espanya.



Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va denunciar ahir aquesta llista que exclou Andorra dels països lliures de necessitar aquesta documentació. En aquest sentit, el president de la formació, Jaume Bartumeu, es va mostrar «preocupat» i va demanar explicacions al Govern. Tant és així que el conseller general d’SDP, Víctor Naudi, entrarà una pregunta al Consell General per tal que l’Executiu informi de la situació actual del projecte.

La resposta de Saboya/ Per la seva banda, i en resposta a les inquietuds de Bartumeu, el ministre Saboya va remarcar que «l’únic document oficial que tenim és la proposta de regulació i en aquesta hi consta clarament que els nacionals d’Andorra, Mònaco i San Marino n’estan exempts».



Pel que fa a la informació publicada al web esmentat, el titular d’Afers Exteriors va indicar que n’ha preguntat la procedència i que no pertany a cap organisme oficial de la Unió Europea. Amb tot, el president d’SDP va insistir en què el Govern «ho expliqui públicament» i va opinar que «em costa de creure que algú s’hagi inventat aquesta informació».

En referència al fet que l’Executiu no hagi explicat el projecte que Europa està treballant, Saboya va deixar clar que «és una proposta que no afecta Andorra i que no entrarà en vigor fins el 2020». «S’explicarà quan estigui aprovada o quan sigui necessari», va concloure.

Possibles motius segons Bartumeu/ Preguntat sobre els motius que hipotèticament haurien portat a la UE a treure Andorra dels països exempts de visat, Jaume Bartumeu va exposar «amb prudència» que l’augment de màfies relacionades amb el contraban de tabac des d’Andorra cap a França i operacions relacionades amb el blanqueig de diners provinents d’Espanya com el cas Pujol podrien haver influït en la decisió. També va manifestar que podria ser un senyal que les relacions amb Europa «no van tan pel bon camí com ens explica el cap de Govern».