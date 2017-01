Xavi Cardelús fitxa per l’equip Stylobike

La pròxima temporada Xavi Cerdulús continuarà competint al Campionat d’Europa de Moto2, però ho farà amb un altre equip. Deixa el Promoracing i ho farà per l’Stylobike, amb el qual espera continuar progressant. Signa per dues temporades i seguirà conduint una Kalex.



«Estic molt satisfet per la firma d’aquest acord amb un dels equips més prestigiosos del paddock, tant al Campionat d’Europa com al del Món», assegura Cardelús, remarcant que es tracta d’un equip que «són un exemple de professionalitat i eficàcia com ho demostra el fet que una companyia tan prestigiosa com Petronas, confia en ells a l’hora de plantejar els seus projectes en el món del motociclisme». Aquesta signatura espera que «doni resultats positius i pugui continuar creixent com a pilot i consolidant-me a Moto2 per poder fer el salt al Mundial en un futur no gaire llunyà. Per aconseguir-ho comptaré amb material de primer nivell i un equip humà molt professional», indica el pilot.



Valeriano Rodríguez, propietari de l’Stylobike, mostra la seva satisfacció per la incorporació de Cardelús perquè «és un dels pilots amb més projecció de la categoria i crec que de l’aliança sortiran bons resultats ja que amb la nostra estructura i mitjans el podrem ajudar a continuar evolucionant i consolidar-se. La de Moto2 és una categoria molt igualada i competida, però si treballem de valent i mirem de millorar dia a dia, podrem assolir els objectius esportius que ens plantegem».