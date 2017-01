La primera volta porta a ser entre els millors als rànquings ACB

La classificació per a la Copa del Rei és una conseqüència del que ha fet el BC MoraBanc Andorra en tota la primera volta. Els números l’avalen per haver obtingut aquest premi, i les estadístiques dels seus jugadors mostren el camí fet per arribar a la fita. Alguns d’ells es troben en les primeres places dels rànquings de la Lliga Endesa.



En l’apartat col·lectiu el conjunt del Principat és el tercer que més anota. Abans d’iniciar-se la pretemporada, amb la plantilla ja tancada, des del club ja van anunciar que per com s’havia confeccionat aquesta seria una campanya en la qual els aficionats gaudirien pel tipus de joc que s’hi desenvoluparia. Amb dinamisme. I ho estan aconseguint, sobretot al Poliesportiu d’Andorra, que li ha servit per acumular un ple de victòries, amb un espectacular vuit de vuit. El MoraBanc encistella 84,69 punts de mitjana per matx, només superat pel seu rival als quarts de final de la Copa del Rei i actual líder de la Lliga Endesa, el Reial Madrid, amb 88,63, i l’Herbalife Gran Canària (84,75). Aquesta capacitat ofensiva i el tipus de joc que desenvolupa també té les seves conseqüències, que no és altra que de la mateixa manera que anota molt, també en rep en abundància, que el converteix en el segon conjunt que més punts en contra té, amb 84,94. Només té per darrera el cuer de la classificació, l’ICL Manresa amb 85,06.



L’equip de Joan Peñarroya encapçala un parell de rànquings. La capacitat atlètica de bona part dels seus jugadors porta a que sigui qui més vegades esmaixa, amb un total de tres per enfrontament. També és qui més faltes personals rep, amb un promig de 23,88. Quan a valoració és el tercer del rànquing, amb 96,75. Per sobre té el Reial Madrid (107,44) i el València Basket (97,81). La mateixa posició ocupa en el capítol d’assistències, repartint-ne 18,38 per matx. El Reial Madrid també encapçala aquesta estadística (19,56), amb l’Unicaja al darrere (18,50). També és tercer en la de recuperacions, amb 8,56. L’Herbalife és qui més n’aconsegueix amb 9,25 i el Movistar Estudiantes és segon amb 9,19. En el llançament de tres, els andorrans són els segons que mostren un major encert, amb un 37,75% dels llançaments des de més enllà de la línia de 6,75 metres que acaben en cistella.



Shermadini, peça clau / La importància de Giorgi Shermadini és ben coneguda per tots. El georgià mostra el seu poder a la pintura en cada enfrontament i aquesta darrera jornada va aconseguir ser l’MVP. Entre els destacats de cada cap de setmana quasi sempre ha estat present, que marca que sigui una peça bàsica en els esquemes de Peñarroya. El pivot és el tercer més valorat de la Lliga Endesa amb una mitjana de 20,8. És un dels més destacats de la competició i només presenten millors números en aquest rànquing Ante Tomic (FC Barcelona Lassa) amb 21,8 i Edwin Jackson (Estudiantes) amb 21,1. El georgià és el sisè màxim anotador de la competició amb 14,3 punts per partit, amb Jackson liderant aquest rànquing 21,7. Ningú a l’ACB atrapa més rebots que Shermadini, amb un promig de 8,06, i també en el de defensius, amb 5,88. En el capítol d’esmaixades és tercer amb 1,06. En tirs lliures és segon amb 4,50, amb un 76,60% d’encert. També és el jugador que més faltes personals rep de tota la categoria, amb 5,31 per enfrontament.



També hi ha altres jugadors de la plantilla andorrana que es troben en les primeres posicions dels rànquings. Entre aquests destaca Andrew Albicy, que és el líder en assistències. En reparteix 7,38 per matx, superant al segon classificat, Facundo Campazzo (UCAM Múrcia) amb 6,67. En recuperacions és segon amb 1,88, només superat precisament pel base argentí del conjunt murcià, amb 2,13. Una de les habilitats de Thanasis Antetokounmpo és la seva capacitat de salt i la facilitat per taponar els llançaments rivals. Per partit en promitja 1,06, sent el quart de la Lliga Endesa en aquesta estadística. En esmaixades el grec és cinquè amb 0,88, mentre que David Walker ocupa la tretzena plaça amb 0,50. L’aler estatudinenc en percentatges de tres és tercer amb un 49,21%, que són 31 cistelles triples de 63 intents, un 1,93 per partit. El de Thomas Schreiner, que és novè a la classificació, és del 44,19%.

Burjanadze: «Ara hem de seguir amb la mateixa mentalitat»