Notícia Martí confia que el titular d’Exteriors acabi la legislatura El cap de Govern, Toni Martí, ahir a l’escudellada d’Escaldes. Autor/a: MARICEL BLANCH

Ni confirma ni desmenteix la possible marxa del ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya. El cap de Govern, Toni Martí, va expressar ahir la seva confiança tant en Saboya com en tot el seu gabinet ministerial. Amb tot, el líder de l’Executiu va matisar que «no em tanco la porta a res, ni a una remodelació que, en tot cas, serà per sumar, i compto amb tots i cadascun dels ministres. Però si hi ha una remodelació, que no la personalitzo en ningú, serà perquè algú s’afegeix, suma. El senyor Saboya, com tots els ministres, si no hi ha res que canviï, acabarà tota la legislatura i n’estic molt satisfet com a cap del Govern». Mentrestant, Saboya guarda silenci sobre si manté la cartera d’Exteriors.



El ministre encarregat de les relacions internacionals està coordinant les negociacions sobre l’Acord d’Associació amb la Unió Europea. Si finalment plega, a Martí no li fa por qui encapçalarà les converses: «La negociació la porta el Govern d’Andorra, tot i que la coordina el senyor Saboya. Tinc la gran sort de comptar amb uns ministres que s’impliquen i, a més, que tots els ministres estiguin al cas de tot, per això ens veiem cada setmana al Consell de Ministres. És un projecte d’estat, de país, que no es personalitza en ningú, sinó que és una gran feina de tots, en benefici d’Andorra», va subratllar. Amb tot, Martí va insistir que Saboya «està fent una gran feina».



Finalment, Martí va remarcar que «el més important és que estic molt satisfet perquè les últimes reunions amb els agents socials i econòmics van anar molt bé». Actualment s’està negociant amb la UE les condicions de la primera de les llibertats, sobre la lliure circulació de mercaderies, unes converses que «estan en curs, ben encarades», va afirmar Martí.