Notícia El monitor de Miquel no funciona des que va sortir de la presó El sistema de control no està activat i la Policia manté la vigilància davant la llar de l’exconseller delegat de BPA Dos vehicles policials fan vigilància davant del domicili de Joan Pau Miquel, ahir al vespre. Autor/a: MARICEL BLANCH

L’exconseller delegat de Banca Privada d’Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, està en arrest domiciliari a casa seva amb la Policia davant de la porta perquè el sistema de monitoratge no funciona. De fet, no ha funcionat mai. El Tribunal Constitucional (TC) va decretar dilluns la sortida del centre penitenciari de Miquel després de 22 mesos en presó provisional. Per evitar el risc de fuga, Miquel havia d’estar monitoritzat perquè la Policia controlés, en tot moment, que es trobava al seu domicili, a Escaldes-Engordany. Segons va constatar ahir EL PERIÒDIC, un vehicle policial estava estacionat davant de la casa i un altre darrere, mentre un altre feia la ronda.



Segons la sentència del TC, l’única raó que es podia aplicar per mantenir la presó provisional de Miquel és el risc de fuga. Per això, l’Alt tribunal va demanar a la Policia un informe detallat sobre el control monitoritzat, un sistema que s’utilitza des de l’any 2000 i que el mes de febrer se substituirà per un de més eficient. De fet, que el monitor de l’ex-conseller delegat no hagi funcionat en cap moment des del seu alliberament –dilluns a la tarda– demostra que el sistema està obsolet i defectuós.



Amb tot, encara que hagués funcionat des del primer moment, el TC admet que les dimensions del país no garanteixen que una persona monitoritzada no es pugui escapar. De totes maneres, la màxima autoritat judicial va admetre que aquest no era un argument constitucional de pes per denegar la llibertat provisional a Miquel quan hi ha altres processats amb petició de penes similars que es troben en llibertat.



El Consell de Ministres va aprovar el novembre l’adjudicació del subministrament d’un sistema de monitorització electrònica per a detinguts que compleixen condemna amb règims especials, com el de llibertat condicional. La «modernització» del sistema, segons va explicar el ministre portaveu, Jordi Cinca, obre la possibilitat «perquè persones que estan detingudes o que compleixen condemna tinguin un règim especial a través de la monitorització». El nou sistema «incorpora tota una sèrie d’avenços, com el GPS». La inversió en el nou sistema de control és de 225.000 euros.



L’opinió del Govern / Joan Pau Miquel ha estat 672 dies a la Comella i, segons el Codi Penal, la presó provisional no pot anar més enllà de la meitat de la presó ferma que se li pot arribar a imposar i que, pels delictes que se li imputen, podria oscil·lar entre tres i vuit anys. «Les penes que podrien ser-li imposades, en cas de ser condemnat, van dels tres als vuit anys de presó, motiu pel qual hauria acomplert més de la meitat de la presó que podria correspondre-li amb la pena mínima», argumenta el Tribunal Constitucional en la resolució.



El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va subratllar ahir que «el codi de procediment penal ja estableix els màxims de presó provisional, les pròrrogues i en quins supòsits es poden decretar, i ho fa d’acord amb el marc legislatiu del nostre entorn jurídic, absolutament conforme amb la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans i, en aquest sentit, jo crec que no hi ha res a revisar des d’un punt de vista legislatiu». El ministre va aclarir que els tribunals valoren cada cas concret i decideixen si s’ha d’aplicar o no la presó provisional.



Sobre el sistema de monitoratge, hores abans de revelar-se que el control no funciona, Espot va comentar que quan «els tribunals ordenen una mesura com l’arrest domiciliari amb control monitoritzat és perquè valoren que no hi ha risc de fugida, i si el TC ho ha decidit entenc que considera que amb els elements, circumstàncies i el nou sistema que es posarà en marxa a finals de febrer es compleixen les garanties. Nosaltres hem d’executar la sentència i supervisar el control a través del servei de policia».



Sobre l’alliberament de Miquel, el cap de Govern, Toni Martí, va manifestar que «no tinc res a dir. Tenim màxim respecte a les decisions judicials, vagin en el sentit que vagin. Ho repeteixo: deixem fer la justícia, en tots els seus àmbits d’aplicació».



Bartumeu diu la seva / D’altra banda, el president d’SDP –i exadvocat dels accionistes majoritaris de BPA– Jaume Bartumeu, va opinar ahir sobre la posada en llibertat de Miquel: «Sempre hem dit que calia defensar una qüestió imprescindible com la presumpció d’innocència».



«A partir del moment en què s’està mantenint algú en situació d’empresonament provisional prejutjant que hi haurà una sentència condemnatòria i, dit en termes gens tècnics i excessivament col·loquials, per guanyar temps, diuen que ja anirem descomptant de la sentència. Si això es fa així, no es respecta el principi de presumpció d’innocència», va afegir.