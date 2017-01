Notícia Espot defensa el barem de les pensions de solidaritat El titular d’Afers Socials diu que així es «preserva la justícia social» Dinar de padrins a la Festa Magna, a Encamp, el 2015. Autor/a: TONY LARA

Dilluns passat, els consellers generals del Partit Socialdemòcrata (PS) van afirmar que el Govern ha endurit «d’amagat» els requisits d’accés a ajuts socials com les pensions de solidaritat per a la gent gran o per a persones amb discapacitats, segons es recull al projecte de pressupost per al 2017. El titular d’Afers Socials, Xavier Espot, va desmentir ahir les acusacions aclarint que «el que s’ha fet al Projecte de llei de pressupost és una modificació puntual de l’article 32 de la Llei de serveis socials i sociosanitaris pel que fa al càlcul del barem patrimonial per accedir a les pensions de solidaritat amb la finalitat preservar la justícia social». Espot va lamentar que «el PS, de vegades, vol monpolitzar el discurs social».



El ministre va especificar que el redactat actual de l’article 32 diu que una persona que té un habitatge habitual, sense limitació del valor, que pot ser de cinc milions d’euros, i una segona residència per valor de 550.000 euros, té accés a les pensions de solidaritat per a gent gran o per a persones amb discapacitat, de la mateixa manera que una persona que té 100.000 euros al compte corrent. «A nosaltres ens sembla que aquests barems són massa elevats i els hem resituat en marges de raonabilitat», va afegir Espot. «No hem de perdre de vista que les pensions de solidaritat no cauen del cel, les paguem entre tots amb els impostos i, per tant, han de ser per a persones amb necessitat, no per a persones amb un patrimoni superior al mig milió d’euros. El que hem fet és reajustar-ho».



En el discurs de principis de setmana, els socialdemòcrates van assegurar que amb els nous barems una persona que, per exemple, tingui 17.000 euros al compte corrent ja no tindrà accés a les pensions de solidaritat. «No és cert», va respondre el titular d’Afers Socials, «es va obviar llegir tot l’article 32, perquè a l’apartat final diu que els criteris de valoració s’establiran reglamentàriament. Una persona amb 17.000 euros en efectiu podrà tenir accés a les pensions sempre que compleixi almenys dos dels tres criteris del reglament», va argumentar el ministre.