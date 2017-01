Notícia Excel·lent balanç de la tasca del Punt Òmnia de la Seu d’Urgell L’espai d’accés i formació va oferir 30 tallers l’any passat El Punt Òmnia de la Seu d’Urgell. Autor/a: AJUNTAMENT DE LA SEU

El Punt Òmnia de la Seu d’Urgell ha tancat el 2016 amb unes xifres «molt positives», tant pel que fa a l’organització de formacions com a nombre d’usuaris. L’any passat el servei va oferir 30 tallers amb diferents temàtiques, com les xarxes socials, els fulls de càlcul, el retoc d’imatge, la navegació a Internet o Instagram, entre d’altres. D’altra banda, l’espai va sumar prop de 300 participants en les activitats programades i va registrar més de 6.300 usos.

Cal recordar que les programacions i formacions que ofereix el centre urgellenc són trimestrals, fet que permet que hi hagi una rotació tant d’usuaris com de formacions vinculades a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

El Punt Òmnia de la Seu té com a objectiu acostar les TIC a tots els ciutadans, tot treballant la inclusió social. A més a més, es planteja com una eina per trencar la bretxa digital, fer de les noves tecnologies una oportunitat de treball i comunicació, i facilitar formació per a la inserció social i laboral.



Implicació en projectes / El servei també pren part en la creació de nous projectes, que són, en ocasions, «el resultat d’un treball de detecció de necessitats per part del propi recurs», segons indica la tinenta d’alcalde d’Atenció a les persones de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Anna Vives. La regidora urgellenca especifica que «l’alt grau d’eficiència ha afavorit una fidelització dels participants que facilita l’observació de demandes i la materialització de propostes concretes per donar-hi resposta».

Vives remarca que un «bon exemple» d’aquesta tasca és l’Òmnia Kids, un projecte adreçat a nens i nenes amb dificultats de desenvolupament, compartit amb els Serveis Socials Bàsics i el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de l’Alt Urgell, que compta amb la col·laboració de diferents agents del territori.

D’altra banda, el Punt Òmnia també està vinculat a d’altres entitats de la ciutat, com el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, amb el projectes Escampem la boira (destinat a facilitar a fer xarxa entre persones) o Som capaços (per a persones amb diversitat funcional); el Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç (CDIAP), el Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) i el Centre Obert, el Taller Claror, el Centre de Dia de Salut Mental de la Fundació Sant Hospital, l’Oficina de Treball de l’Alt Urgell, la regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament urgellenc, el Departament de Justícia (col·laborant en el programa de treballs en benefici de la comunitat) i l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.