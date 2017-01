Homenatge cinematogràfic a la carrera artística de Sergi Mas

En una roda de premsa celebrada ahir a la seu social de la Societat Andorrana de Ciències (SAC), ubicada al Centre Cultural La Llacuna, Hèctor Mas, director del Festival Ull Nu i nét de Sergi Mas, i Àngels Mac , presidenta de la SAC, van presentar un projecte cinematogràfic centrat en la vida artística i professional de l’artista andorrà. Així doncs, una de les icones més importants en la construcció de l’imaginari col·lectiu del país rep un homenatge en vida consistent en un curt de 25 minuts que parla, principalment, de les seves idees i de la força del seu discurs.

Mite històric / A banda de glorificar una de les peces clau en la història artística del país en les darreres dècades, el projecte està centrat, segons Mas, en la «diferència entre un artista i un artesà, una reflexió a la que donava molta importància el meu avi», ja que, segons ell, «un artista no pot ser-ho si no té un bagatge artesanal al darrere». A més, el nét de l’artista va voler destacar la importància que donava el seu avi «als objecte de caire històric», un fet que es demostra en la col·lecció d’art tradicional folklòric pirinenc, que representa «la voluntat que tenia de saber d’on venim per discernir què som». Mach va definir el personatge de Sergi Mas com una persona que ha donat forma a «totes aquelles llegendes i històries del país que ja no s’expliquen, plasmant-les a través de diverses variants artístiques, com ara la ceràmica, el dibuix, l’escultura o l’escriptura». A més, va recalcar la importància d’una persona que, juntament amb la seva dona, va rebre la segona edició dels premis Àgora, un homenatge a la tasca de tots dos per la contribució al manteniment i expansió de la cultura d’Andorra.

Per als joves / El director del documental va explicar que es tracta d’un projecte destinat als més joves. Segons Mas, «a les noves generacions els costa molt llegir, pel que hem apostat per un producte audiovisual més lleuger i fàcil de veure que, esperem, tingui més acceptació en aquesta franja d’edat». En total, es tracta de més de 40 hores de gravació «comprimides en menys de mitja hora», una tasca «molt complicada de fer per la importància de totes les obres i cites que s’han registrat», va explicar el director.



Aquesta producció representa l’estrena de la via cinematogràfica per part de la SAC que, tot i tenir un canal a Youtube i haver participat en diverses gravacions de jornades i conferències, mai havia participat en un projecte audiovisual d’aquesta importància. «Es tracta del primer curtmetratge i, esperem, no de l’últim, ja que el futur està tant a la xarxa com en aquest tipus de produccions». El cost total del projecte, en el que ha participat un equip força reduït de persones per, segons Mas, «mantenir el caràcter proper de la idea original», ronda els 10.000 euros. A banda de l’equip tècnic, també han col·laborat el Cineclub les Valls (amb un projector), el Ministeri de Cultura (aportant un ajut econòmic) i el comú (cedint l’espai per a l’estrena).

Estrena / Està previst presentar el curtmetratge a diferents festivals, especialment de Catalunya (degut a l’interès que pot generar la proximitat), com ara el Picurt o el FIC-CAT. L’estrena serà el proper dimarts vinent a les 20.30 hores al Teatre Comunal d’Andorra la Vella.