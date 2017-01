El traçat de la individual de la Font Blanca varia per seguretat

La meteorologia dels darrers dies fa que el recorregut de la cursa individual de la Font Blanca tingui petites modificacions per motius de seguretat dels corredors. En total són 255 els que es reuniran en les dues curses programades per a la primera prova del calendari de la Copa del Món, on no hi faltaran les principals estrelles internacionals.



El perill d’allaus que es produeix fa que l’ascensió al port del Rat no es produeixi. Per recuperat els 200 metres de desnivell que suposa, la baixa a les Tarteres s’allarga fins a Planells. Ahir va concloure el període d’inscripcions. Entre els esquiadors hi són presents el podi de l’any passat, amb l’espanyol Kilian Jornet com a màxim reclam del cartell. També hi són els italians Michele Boscacci i Michele Boscacci, i els suïssos Werner Marti i Remi Bonnet. Destaquen altres noms com els espanyols Marc Pinsach, el francès William Bon Mardion i l’alemany Anton Palzer. En categoria femenina està la campiona del món de l’any passat, la francesa Laetitia Roux; les espanyoles Laura Orgué i Clàudia Galicia, i la francesa Jennifer Fiechtter. La representació andorrana està formada per David i Joan Albós, Xavier Areny, Jordi Solé, Maria Fargues i Sofia Dusautoir.



La major part dels esquiadors prenen part a la Copa d’Andorra. Entre aquests hi serà Aleix Espargaró, pilot de MotoGP. L’activitat s’iniciarà demà amb la cerimònia d’inauguració i l’entrega de premis als guanyadors de l’any passat. L’estació d’Arcalís de Vallnord inicia la competició dissabte amb la cursa individual, i diumenge l’activitat es trasllada a Arinsal amb la vertical.