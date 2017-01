Acomiadament no causal del director econòmic del SAAS

Ni el Govern ni el SAAS volien pagar una indemnització al ja exdirector econòmic del SAAS, Quirze Font, pel seu acomiadament però, finalment, l’informe jurídic no ha pogut argumentar motius per a la seva destitució. El resultat ha estat que Font ha perdut la feina però marxa amb uns 70.000 euros de compensació. «Ho marca la llei», va admetre ahir el ministre de Salut, Carles Àlvarez Marfany.



El càrrec de director econòmic del SAAS, així com el de la direcció assistencial, han de ser ocupats per persones de confiança del director general, Josep Maria Piqué. Piqué va ser nomenat el febrer passat, fa gairebé un any, en substitució de Lluís Burgués, i ja es va trobar amb Font a la direcció econòmica. Al nou director però, no li agrada la manera de treballar de Font i li ha perdut la confiança. «Tenia dubtes», va admetre el ministre Àlvarez.



Les reticències de Piqué amb Font vénen de les irregularitats que el Tribunal de Comptes ha detectat en els números del SAAS, un tema judicialitzat. «És la Fiscalia que s’ha de pronunciar», va matisar el titular de Salut.



Tot i això, l’acomiadament ha acabat sent no causal i Font plega amb una quantiosa indemnització sota el braç. Al director econòmic encara li quedaven tres anys de contracte.



Àlvarez va explicar que, de moment, Piqué assumirà la direcció econòmica del SAAS i que, a partir del decret de contractació dels càrrecs de director econòmic i assistencial, que són de confiança, es buscarà un substitut que «serà andorrà», va afirmar.