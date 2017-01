Vicente veu ambició en l’equip per lluitar per l’ascens a Tercera

La segona posició que presenta l’FC Andorra a la conclusió de la primera volta el fa estar en lloc de promoció d’ascens a la Tercera Divisió. Els tricolors al llarg de la temporada han demostrat un nivell competitiu alt, però darrerament porten deixant escapar massa oportunitats que l’han impedit liderar la classificació. L’entrenador, Emili Vicente, confia en què ben aviat es reverteixi la situació.



Del que ha estat el primer tram de la temporada «en faig una valoració molt positiva. Hem estat competitius en els 17 partits. Després d’un inici molt bo hem tingut certa irregularitat, però seguim estant en la zona alta», assenyala Vicente, que lamenta els darrers resultats que s’han produït, amb dues derrotes consecutives. Però és que els tricolors dels últims 10 partits només ha estat capaç de guanyar-ne dos, perdent-ne quatre. Aquest fet ha provocat que tot i tenir l’oportunitat de posar-se líder en solitari i distanciar-se dels rivals, aquesta circumstància mai s’hagi arribat a produir. «Teníem un coixí de punts que els hem perdut en els últims dos partits», lamenta. Aquesta manca de triomfs, molt diferent al del primer terç del campionat, es produeix per diferents factors. «Hi ha un desgast i al llarg de la temporada van apareixent dificultats en forma de lesions i sancions. A nivell de joc i capacitat de ser competitius estem igual, però hi ha alguns resultats que se’ns han escapat», i com va quedar comprovat davant la UE Sants dissabte passat, «qualsevol detall et fa perdre els partits», ja que els barcelonins amb ben poc es van endur els tres punts. Però «per haver perdut ara no s’ha de pensar que no podem estar al nivell de l’inici».



Aquesta és la primera ocasió en què el tècnic entrena a Primera Catalana. Una categoria que considera «molt igualada i exigent. M’ha sorprès el nivell alt que hi ha. Esperava que fos una mica menys igualada. Tots els equips tenen qualitat i costa guanyar a qualsevol. La prova és que es produeixen molts empats, costa encadenar victòries i treure punts fora de casa». En la segona volta confia en recuperar aquella espurna mostrada temps enrere perquè «aquest equip té molta gana i és ambiciós. És un grup de jugadors molt competitiu. Tenim ganes de tornar a sumar de tres en tres i mantenir-nos al capdavant de la classificació per a final de temporada tenir opcions d’ascens». Aquest repte «sabem que no serà fàcil», però l’agafen com un desafiament perquè «serà una segona volta molt igualada fins el final». Dissabte, l’FC Andorra arrenca la segona volta al camp de la UE Avià, on espera trencar la ratxa de dues derrotes que suma.