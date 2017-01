Notícia Un total de 120 dones del país van avortar a Catalunya el 2015 Fins a 1.360 residents han interromput l’embaràs a les clíniques catalanes durant els últims nou anys

Fins a 120 dones residents al Principat van avortar el 2015 a Catalunya, un nombre que posa de manifest una molt lleugera davallada respecte a l’any anterior, quan se’n van registrar 124. En total, des del 2006 més d’un miler de dones, concretament 1.362, han interromput l’embaràs a les clíniques de Catalunya. Les xifres més elevades es troben l’any 2006 amb 156 casos o el 2009 amb un total de 150.



Pel que fa a l’edat, segons les darreres xifres facilitades pel Departament de Salut de la Generalitat, el gruix de dones que decideixen interrompre el seu embaràs es consolida els darrers anys entre els 20 i els 29 anys. Així, el 2015 un 43,3% tenia aquesta franja d’edat, el que en nombres absoluts són un total de 52 dones. Amb més detall, és la franja entre 20 i 24 la més majoritària amb 28 casos (23,3%). No obstant això, si ens fixem en el nombre de menors que van avortar el 2015 i el comparem amb les xifres del 2014, veurem un increment dels casos. Mentre que el 2014, l’avortament de les menors de 20 anys no arribava el 7% dels registrats, el 2015 se’n comptabilitzen més del doble, fins un 15,8% el que representa en nombres absoluts un total de 19 noies. Les dones d’entre 30 i 34 anys sumen 21 casos (17,5%), entre 35 i 30 anys, 20 (16,7%) i més de 39 anys, 8 (6,6%).



Assalariada, soltera i amb la ESO/ Les dades facilitades pel Departament de Salut català mostren que la majoria de dones que decideixen avortar són solteres, amb un nivell d’estudis de secundària i assalariades. Així, vuit de cada deu residents que interromp l’embaràs és soltera. Les segueixen les casades, sent un 15% del total i les separades amb només un 2,5% del total. Aquesta és una de les dades que més ha incrementat amb els anys. El 2006, el 66% de les dones no estaven casades quan van decidir interrompre voluntàriament l’embaràs, el 2014 eren el 78% i el 2015 ascendien fins al 81,7%. Conseqüentment, el nombre de casades que avorten ha caigut, passant d’un 27% a un 15% en gairebé una dècada.



En referència a la situació laboral, les dades destaquen que 90 dones (el 75%) eren, en el moment d’avortar, treballadores assalariades. Els casos d’empresàries amb treballadors que avorten són esporàdics, només un dels 120 totals, exactament el mateix nombre que les mestresses de casa. En comparació amb les dades del 2014, destaca també un augment del nombre d’estudiants que van interropre voluntàriament l’embaràs. I és que, mentre fa tres anys representaven el 7% del total, les darreres dades augmenten fins el 12,5%. També s’incrementa el nombre de dones en situació d’atur, passant d’un 7% a un 9,2%.



Si fem la comparació amb el període amb més avortaments dels últims anys, el 2006, podrem observar que mentre que el nombre d’interrupcions de dones que treballaven per compte d’altres abans era lleugerament superior –rondava el 80%, cinc punts més que actualment–, el percentatge d’avortamnts del 2015 d’estudiants està per sobre d’ara fa nou anys –un 12,5% contra un 3,6%.



Quant al nivell d’estudis més alt assolit, la majoria (56,6%) s’havien tret el títol de secundària, el 20% tenia només estudis primaris i el 22,5% tenia estudis superiors.



Xifres «poc reals»/ La presidenta de l’associació Stop Violències, Vanessa Mendoza Cortés, considera que les xifres d’avortament de les quals es disposa són «poc reals», ja que només s’inclouen els casos d’interropció en clíniques catalanes i es desconeix si n’hi ha en altres parts d’Espanya o a França. «Les dades són més altes que 120 casos però no es coneixen», insisteix. A més, posa sobre la taula que si fos un dret garantit també augmentaria el nombre de dones que pren aquesta decisió, ja que «ara mateix no tothom s’ho pot permetre». «Un avortament pot costar entre 400 i 1.000 euros, no és barat», recorda.