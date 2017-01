Els ciutadans podran saber amb certesa què estan menjant

El Consell de Ministres va fer públic ahir el Decret d’aprovació del Reglament relatiu a la informació alimentària facilitada al consumidor. Què significa? Que els ciutadans d’Andorra podran saber amb certesa que estan menjant i d’on prové.



Amb l’afany d’apropar-se a la Unió Europea (UE) i –segons l’Executiu– degut a «la demanda social cada vegada més exigent pel que fa a la informació que han de contenir els aliments i productes alimentaris», el Govern va decidir aprovar ahir aquest decret per adaptar-se així a les normatives d’etiquetatge que ja estan fent servi els països de la UE.



Els encarregats d’acomplir aquest nou reglament, que entrarà en vigor a principis de juliol del proper any, seran els establiments de restauració, les indústries i majoristes del sector i les entitats de venda al detall (incloses les grans superfícies); com les carnisseries-xarcuteries, les peixateries, les pastisseries-fleques, les fruiteries, les botigues de verdura i els aliments a doll en règim d’autoservei.



Per complir la nova norma, els afectats tindran un període d’adaptació de 18 mesos. I durant aquest, l’Executiu impartirà diverses formacions i facilitarà la informació necessària als establiments del país «perquè acatin la llei de la millor manera».



En cas que passat aquest termini no se segueixi la reglamentació establerta, es procedirà a sancionar als infractors. Tot i que «la intenció de l’Administració no és posar sancions, és facilitar l’adaptació», va remarcar el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, durant la presentació del decret.



El reglament s’aplicarà als aliments envasats, als no envasats i als que es distribueixin a distància. I entre les informacions que s’hauran d’especificar es troben: els al·lèrgens (si n’hi ha) i el país d’origen.

A banda, la carn, el peix, la fruita i els productes de pastisseria hauran de tenir detallats altres aspectes, com el lloc on s’ha sacrificat a l’animal o recollit l’aliment, entre altres.



La normativa també estableix la manera com s’ha de fer constar la informació que és de caràcter obligatori, definint per exemple, la dimensió de la lletra en l’etiquetatge, o en el cas dels productes no envasats, les mencions que els han d’acompanyar garantint que aquesta estigui a disposició dels consumidors.