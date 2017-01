Les places de minusvàlids d’Escaldes, plenes de neu

Les places d’aparcament de minusvàlids de la parròquia escaldenca van quedar sepultades per la neu durant la jornada d’ahir, així com també dimarts, moments en que va deixar de nevar després de dos dies d’intenses precipitacions. Això doncs, els serveis comunals, que des que van poder es van dedicar a netejar i habilitar correctament els carrers de la parròquia, van crear una certa incomoditat en alguns dels ciutadans del país ja que, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, bona part de la neu que ha estat retirada s’ha anat acumulant en aquests indrets.



Així doncs, la problemàtica es va encetar quan alguns ciutadans amb minusvalia no van poder estacionar els seus vehicles correctament per culpa de la mala gestió de la retirada de la neu. Des del comú, es va assegurar a aquest rotatiu que «no van rebre cap queixa per aquesta problemàtica» malgrat «s’ha contestat diverses qüestions i requeriments al llarg de la jornada per altres assumptes». Malgrat tot, van explicar que avui mateix s’informaria al Departament de Serveis de la institució per a que es donés una solució immediata al conflicte.



Els importants gruixos de neu, que ha deixat la forta nevada a totes les parròquies del Principat, s’ha congelat en les darreres hores per culpa de la intensa onada de fred siberià que va arribar al territori durant la matinada de dimarts. Aquest fet, doncs, ha desembocat una sèrie de situacions de relativa perillositat per a tots aquells ciutadans que han de desplaçar-se a peu, ja que els carrers «rellisquen molt i suposa una risc caminar per la vorera», manifestava un ciutadà escaldenc. En aquest mateix sentit, diversos ciutadans s’han queixat de que «el tipus de sòl» dels carrers d’Escaldes-Engordany estan fets de tal manera que «incrementa substancialment el risc de relliscar en situacions meteorològiques com la d’aquests darrers dies».



Les temperatures sots zero, a banda del risc, han acabat causant diverses caigudes en els darrers dies, especialment en aquelles persones d’edat avançada dificultats psicomotrius.