Un home rep una pallissa al davant del Prat Gran

Un home, del qual se’n desconeix l’edat o la nacionalitat, va rebre una pallissa al voltant de les 17 hores de la tarda per part d’un agressor ahir per la tarda al davant del Pavelló del Prat Gran, a Escaldes-Engordany. Pel que ha pogut saber EL PERIÒDIC, el presumpte autor de les lesions hauria agredit a l’altre individu i hauria fugit esperitat pels carrers de la parròquia, mentre els perseguien dos agents de la Policia.



En resposta als fets, diversos agents van acordonar la zona (tancant els accessos al pavelló, per exemple) per poder atrapar el delinqüent, però al vespre encara es desconeixia com havia conclòs l’assumpte i en quina situació havia quedat l’agredit.



Amb aquest incident es produeix una situació força inusual a la parròquia, i és que una baralla d’aquest tipus a plena llum del dia al bell mig del carrer no acostuma a ser un fet que succeeixi amb massa regularitat. Ni els agents de circulació del comú ni la Policia van poder confirmar els fets, dels quals van ser testimonis una gran part dels ciutadans i turistes del país, tal com es pot apreciar a la fotografia presa just després de l’incident.