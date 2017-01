Vendrell pregunta al comú què farà després de l’anul·lació de la mútua dels urbans

La consellera de Partit Socialdemòcrata (PS) a la minoria a Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell, ha tramitat una pregunta al comú sobre les repercussions que tindrà la sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la mútua dels agents de circulació. Demòcrates per Andorra (DA) haurà de respondre a la qüestió divendres vinent, en el ple de la corporació.



En l’escrit enviat als cònsols escaldencs, Vendrell recorda que el Constitucional va anul·lar les sentències tant de Batllia com del Superior on es donava la raó al comú i va «ordenar retrotreure les actuacions al moment del pronunciament». Per això, demana si la majoria «pot explicar quines repercussions tindran sobre la mútua dels agents de circulació aquests acords» i quines decisions pensa prendre el comú «per tal de doner compliment a l’article 36 de la Llei dels agents de circulació comunals».



La consellera, però, va remarcar que «el TC ha dit que la mútua no pot ser d’obligat compliment sinó que ha de ser d’afiliació voluntària», fet que no es produïa amb el sistema que va impulsar la majoria demòcrata. «La que tenen és obligatòria i és el que ha tombat el tribunal», va recordar. A l’entendre de Vendrell, si no és amb la mútua, la cobertura «ha de ser mitjançant un servei d’assegurança per aquest col·lectiu». També vol saber si la voluntat d’estendre el servei als altres treballadors comunals es farà efectiu.



Des de PS també s’ha tramitat una segona pregunta en referència a l’ordinació reguladora de la vall del Madriu per saber el calendari de treball previst després de quatre mesos des de la seva comunicació.