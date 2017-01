Demanda de reunió per escrit dels monitors d'esquí de nou sense resposta

El dia d’ahir va ser ben mogut per a l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME). Al matí va enviar una carta sol·licitant el que fa més d’un mes que persegueixen: una reunió per signar un nou conveni col·lectiu marcat principalment perquè el col·lectiu passi a cobrar 22,5 euros per hora de classe d’esquí enlloc dels 19,5 actuals.



Però res. Fonts consultades per aquest rotatiu van confirmar que Ski Andorra va rebre l’escrit però que continua sense tenir cap intenció de que es produeixi la trobada, principalment perquè cada estació té la seva gestió del personal que té en nòmina i no existeix cap conveni sectorial. Des de Vallnord i Grandvalira no és que no vulguin dialogar amb ningú, simplement consideren que no tenen problemes ni cap situació conflictiva amb els seus monitors i que si la tinguessin, buscarien una solució de portes endins, sense cap intervenció de fora.



Segons ha pogut saber aquest rotatiu, l’AAME ha demanat a través de la carta enviada ahir a Ski Andorra una revisió de les nòmines, «que no són correctes», una planificació laboral fixa amb les festes i les vacances i el dret a cobrar el doble o el triple els dies festius.

El nou conveni, seria perjudicial? / Les estacions, però, tenen una altra perspectiva de la situació. Tenen clar que no es tracta d’un problema general que té el gruix de monitors que treballen a Grandvalira i Vallnord, sinó més aviat d’una minoria i a més, asseguren que amb un hipotètic conveni col·lectiu –que diuen que actualment no existeix– els monitors sortirien perjudicats. Sense alguns privilegis com ara la flexibilitat horària de què poden gaudir, els bonus a final de la temporada d’hivern i d’altres complements que segons asseguren, «si no arriben, s’apropen molt» als 22,5 euros que s’exigeixen.



Mentre l’entitat que presideix Carles Iriarte continua topant-se amb l’opacitat de les estacions i d’Ski Andorra, ahir va celebrar una assemblea ordinària. L’ordre del dia: la situació actual de les converses amb les societats explotadores dels camps de neu, que com es recull en aquestes línies és nul·la. La junta també va posar al dia als monitors d’una sèrie de moviments paral·lels com ara el d’anar a inspecció de treball per preguntar com afectaria tornar al règim laboral de l’assalariat i parlar del nou conveni del sector en concepte de salaris, condicions laborals, horaris, material, seguretat o el reconeixement de cada perfil laboral amb la seva corresponent remuneració. Al tancament de l’edició, l’assemblea no havia acabat. Avui ens diran si la polèmica continua.