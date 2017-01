Notícia Mesures extraordinàries per pal·liar el fred a les llars més vulnerables Afers Socials realitza 25 visites diàries per controlar les possibles situacions de pobresa energètica Un agent puja les escales congelades al pavelló del Prat Gran, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Davant de l’onada de fred siberià que continua afectant el Principat, les 12 treballadores socials dels comuns, coordinades pel Servei d’Atenció Immediata de l’Àrea d’Atenció a les Persones i les Famílies, realitzen una mitjana de 25 visites diàries a totes aquelles persones i famílies identificades amb risc de patir pobresa energètica per valorar les seves necessitats i facilitar-los els recursos adients per afrontar la vulnerabilitat davant de les baixes temperatures.



A més de les visites, qualsevol persona que es trobi en aquesta situació o conegui a algú afectat, pot dirigir-se als Centres d’Atenció Primària de totes les parròquies i contactar amb la treballadora social, o dirigir-se al Servei d’Atenció Immediata, a l’edifici Clara Rabassa. També es pot contactar a qualsevol hora, a través del telèfon 350 555, habilitat expressament per afrontar el fred a les llars.



Amb aquesta acció es presta atenció especial a les persones grans que viuen soles i a famílies amb infants, i se’ls ofereixen solucions adaptades a cada cas, que poden passar, per exemple, per comprar radiadors o elements necessaris per afrontar la situació de fred.



Mesura puntual / El ministre portaveu del Govern, Jordi Cinca, va comentar ahir que les mesures extraordinàries poden ser de qualsevol tipus, des de l’aportació de material fins a pagar la factura de llum o gasoil per posar la calefacció.



En tot cas, es tracta de «respostes puntuals» i «no es tipificarà cap mesura» referent a la pobresa energètica. El dispositiu social continuarà activat mentre duri el temporal excepcional.



De totes maneres, Cinca va subratllar que des dels departaments d’Afers Socials ja es fa un seguiment de totes les persones en situació de vulnerabilitat, però es vol fer incidència en aquests dies de temperatures sota zero.



La pobresa o precarietat energètica és la dificultat o la incapacitat de mantenir l’habitatge en unes condicions adequades de temperatura a un preu just. Les causes principals són la pobresa, la qualitat insuficient de l’habitatge, l’encariment de l’habitatge i els elevats preus de l’energia. Actualment no hi ha una definició consensuada a nivell europeu sobre la pobresa energètica, i cada estat membre pren les seves decisions. El Parlament de Catalunya va aprovar una llei sobre la pobresa energètica però el Tribunal Constitucional espanyol la va tombar.



Andorra, de moment, no es planteja aprovar un decret o un reglament específic sobre aquesta qüestió, tot i que ara pren mesures puntuals per pal·liar la situació de les persones més vulnerables. Andorra és un país de neu, però aquest fred és excepcional.