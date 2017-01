La baronessa Thyssen, estrella a l’estand d’Andorra Turisme a Fitur

No ha faltat l’estand d’Andorra Turisme a la Fira Internacional de Turisme (Fitur) que acull Madrid cada any per aquestes dates. Ahir era el primer dia de la 37a edició, la inauguració, i va ser la baronessa Thyssen qui va acaparar totes les mirades. Tita Cervera no va faltar per oferir-se com a imatge del Museu, el producte estrella que ofereix el Principat i que obrirà les seves portes el pròxim 16 de març a l’antic hotel Valira d’Escaldes-Engordany.



La baronessa va anar a amb la companyia del seu nebot Guillermo Cervera, que té previst presentar el nou projecte –que de moment formen 26 quadres– davant la premsa especialitzada avui mateix a l’estand andorrà com el gran atractiu cultural del futur dins les nostres fronteres. Tots dos van ser rebuts per Budzaku i el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, màxims encarregats de fer arribar a la gent l’oferta turística d’estiu i d’hivern, amb d’altres productes top com ara la Copa del Món de BTT a Vallnord –1 i 2 de juliol– l’etapa andorrana de la Vuelta a Espanya 2017 de ciclisme –21 i 22 d’agost– o l’espectacle del Cirque du Solei Scalada Stelar acompanyat, segons informa l’agència ANA, d’un concurs amb bloggers de viatges perquè en facin promoció online, que consisteix en penjar fotografies de l’estand d’Andorra i les més originals tindran com a premi anar convidats a l’estrena.



Una altra novetat és el disseny nou de l’expositor tricolor, que en aquesta ocasió ofereix una imatge més moderna, fent ressaltar les imatges i els vídeos que es projecten en gran format i ajudant a que alguns fixes cada any com Grandvalira, Vallnord, Ski Andorra, Caldea-Inúu, Naturlandia els grups hotelers i l’Associació d’Agències de Viatges tinguin les millors armes per seduir als potencials turistes que volten per allà.

