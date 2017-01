Cessament definitiu de l’activitat a la Universitat de les Valls

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) va publicar ahir el cessament definitiu de les activitats del negoci denominat Facultat de Ciències Odontològiques de les Valls, de la Fundació Privada Maria Teresa Ricard. Segons informa l’agència ANA, l a revocació va ser publicada el passat 20 de juliol, i arriba després que el 7 de desembre es notifiqués, també a través del BOPA, un expedient de cessament definitiu, ja que el Govern no va poder fer la notificació personal a la fundació, «en no haver recollit la notificació enviada per carta». Amb la publicació d’aquest dimecres queda constància que la fundació no ha presentat al·legacions a l’expedient de cancel·lació. Ara tenen una nova oportunitat, ja que els interessats tenen deu dies hàbils per «al·legar allò que estimin procedent». Passat aquest termini «tindrà efecte el cessament definitiu» i «la cancel·lació del negoci», informa l’edicte.

Vuit anys de vida / Aquest és el punt a una història que va començar a l’octubre del 2008, quan el Consell General va aprovar la Llei d’autorització de creació de la Universitat de les Valls, una institució impulsada per la Fundació Privada Maria Teresa Ricard –representada per Philip Garcia Ricard– per impartir estudis d’odontologia homologats, tot i que l’inici de l’activitat va ser a l’octubre del 2010, després que un any abans el Govern creés el títol de màster en odontologia.