Intervinguts 150.000 euros a la Farga de Moles

Efectius de la Guàrdia Civil van intervenir la nit de dimarts a dimecres, a les tres de la la matinada, 154.345 euros al recinte duaner de la Farga de Moles i procedents d’Andorra. Els infractors. un home de 34 anys i una dona de 40, romanesos i residents a les Illes Balears, que viatjaven en un cotxe Skoda i que portaven 79.310 euros i 75.035 euros, respectivament.



Després de localitzar els diners, els agents van acompanyar l’home i la dona a les dependències de l’Agència Tributària, on se’ls va aixecar acta per dues infraccions a la normativa sobre el blanqueig de capital, en superar la quantitat econòmica que regula la normativa. Els infractors van continuar el viatge amb 1.000 euros cadascun, en concepte de «mínim de supervivència», quedant la resta dels diners dipositats a la Duana de la Farga de Moles, a disposició de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya.



Aquesta actuació és una de les més importants dels últims anys en intervenció de divises.