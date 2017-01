Notícia La Seu d’Urgell impulsa l’estudi del projecte de camins escolars Les escoles faran accions formatives pels nens Un exemple d’un camí escolar d’una altra ciutat

La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha impulsat l’estudi per dissenyar i posar en marxa, de forma consensuada, uns camins escolars que millorin l’accessibilitat i mobilitat als centres educatius de la ciutat.



Al respecte, la regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament urgellenc, Sílvia Iscla, afirma que amb la posada en marxa d’aquest estudi «donem resposta a un compromís del programa de govern que ja contemplava aquest projecte de camins escolars amb l’objectiu que els infants i adolescents del nostre municipi puguin anar a peu o en bicicleta a l’escola». Iscla remarca que aquest projecte «té la finalitat de promoure la mobilitat sostenible, a més a més de continuar potenciant mesures de seguretat».



El projecte de camins escolars a la Seu d’Urgell ha estat també una proposta aprovada dins dels Pressupostos Participatius 2016 i, alhora una demanda feta arribar pel Consell Municipal d’Infants de la ciutat.



Aquesta iniciativa pretén recuperar els carrers com a espai de relació i convivència perquè els nens i les nenes puguin guanyar autonomia personal i qualitat de vida mentre es desplacen de casa a l’escola.



Amb l’adequació d’aquests camins escolars permetrà als infants poder adquirir habilitats espacials que els permetin orientar-se, identificar possibles situacions de risc i adequar el seu comportament a les circumstàncies reals per tal de resoldre els conflictes que es puguin produir al carrer. Per aquest motiu, el projecte de camins escolars inclou també actuacions didàctiques i formatives a través de les escoles de la Seu d’Urgell i les AMPES per treballar, precisament, tots aquests aspectes.



L’estudi per al projecte de camins escolars ha estat encarregat a l’empresa INTRA, Consultors de Mobilitat que en una primera fase ha elaborat un qüestionari de mobilitat que s’ha fet arribar als alumnes (i les seves respectives famílies) de P3 a 6è de primària.



Amb aquesta enquesta es pretén conèixer els itineraris i modes de transport preferentment utilitzats pels alumnes i famílies urgellencs en l’accés a l’escola amb l’objectiu de fer una diagnosi inicial que servirà de referència pel disseny dels camins escolars de la Seu d’Urgell.