L’art renova la forma d’apropar-se al públic amb el Museu Thyssen

Andorra Turisme va presentar ahir a la Fira Internacional de Turisme (FITUR) –que es realitza a Madrid– un dels plats forts del Principat per aquest any: la inauguració del Museu Carmen Thyssen Andorra, que tindrà lloc el 16 de març d’enguany.



Durant la presentació es va recordar que el museu obrirà les seves portes a la planta baixa de l’antic Hotel Valira, amb Escenaris, una exposició de 26 quadres que realitza un recorregut pels principals moviments pictòrics dels últims segles: des de finals del realisme, al segle XIX, fins a l’hiperrealisme de finals del segle XX amb obres impressionistes i postimpressionistes franceses, impressionisme i hiperrealisme americà, modernisme català, cubisme i expressionisme alemany.



Amb aquesta primera mostra, que tindrà una durada d’11 mesos, el museu s’ha marcat l’objectiu d’atraure entre 50.000 i 60.000 visitants.



Dinamitzar la parròquia / El director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va assenyalar ahir que «seguint l’estratègia que hem mantingut d’atraure i promoure una oferta cultural de primer nivell al Principat, valorem molt positivament l’impacte d’aquest projecte a Andorra, que servirà, a més a més, per dinamitzar la parròquia d’Escaldes-Engordany».

A més, Budzaku va afegir que «és una gran oportunitat per reforçar el suport i la promoció de l’oferta museística local, així com un important impuls per l’economia i el sector turístic del país».

Espais del museu

El museu tindrà un espai de 250 metres quadrats on acollirà exposicions d’entre 11 i 12 mesos; finalitzats aquests, es renovarà la col·lecció i canviarà de format completament. Segons es va detallar en la presentació, serà un espai reduït però concebut perquè els visitants puguin gaudir més temps de cada obra. Les diferents zones del museu seran versàtils, acollint activitats diverses com presentacions de llibres, i el vestíbul serà multifuncional.



Tanmateix, un dels espais podrà comptar amb un projecte lúdic-educatiu, dirigit a nens i joves, que té com a objectiu difondre l’art i la cultura entre les noves generacions.



Una oferta diferenciada / El director Artístic del Museu Carmen Thyssen Andorra, Guillermo Cervera, va comentar que «hem aconseguit crear un museu diferent de la resta, un museu viu gràcies a un entorn dinàmic, ja que creiem que l’art també ha de renovar la forma d’apropar-se al públic. Per una banda, oferint una nova mostra pictòrica cada any i fent que els visitants puguin interactuar de forma lliure i molt més participativa amb les obres gràcies a la tecnologia». I, per altra banda, «amb espais polivalents dins del mateix museu els quals podran acollir diferents activitats».



Obres de la primera mostra / En la selecció d’obres de la primera mostra del museu es podran veure alguns pintors modernistes catalans, com Anglada i Camarasa, Ramon Barnadas i Fàbregas, Joan Cardona i Lladós, Ramon Casas, Eliseo Meifrén i Joaquim Mir.

A més, no hi faltaran una triada d’impressionistes (els modernistes francesos): Gauguin, Matisse i Monet.



Les pintures seleccionades per aquesta primera exposició tenen en comú que representen espais personals o de convivència, és a dir, des d’una cabana solitària en un bosc a dues noies en una terrassa d’un cafè parisenc; des d’un paisatge urbà a una conversa sota unes oliveres o des d’un bany a la platja fins a unes barques en un estany.