Panamà culpa l’AREB de no poder vendre la societat de BPA

El gestor d’actius Trea tanca la compra de Banco Madrid

Les autoritats supervisores financeres de Panamà, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), va emetre una resolució el passat dilluns ordenant la liquidació forçosa administrativa de la Casa de Valors que Banca Privada d’Andorra (BPA) tenia al país de l’Amèrica Central. BPA Valores S.A juntament amb BPA Panamà eren les dues filials que l’entitat andorrana tenia al país centreamericà. El passat mes d’agost, la SMV va decidir reorganitzar BPA Valores amb l’objectiu de vendre-la, ja que els supervisors panamenys no hi havien trobat cap irregularitat. Finalment però, la Superintendencia va ordenar la liquidació forçosa de l’entitat per la falta d’implicació de l’Agència Estatal de Resolució Bancàries (AREB) per tirar endavant la seva venda.Concretament, en el document dels supervisors panamenys s’exposa que «resulta evident, que el procés de reorganització via venda va fracassar per l’absència de resposta de l’AREB, en la seva qualitat d’amo i venedor». També en el comunicat que acompanya la resolució destaquen que «malgrat tots els esforços realitzats per aquesta institució [la Superintendencia] i el Reorganitzador de la Casa de Valors [Jaime de Gamboa Gamboa], el procés de reorganització via venda no s’ha pogut concretar».El text també afegeix que la resolució s’ha tirat endavant amb l’objectiu «d’evitar majors perjudicis per als inversionistes de la Casa de Valors i garantir la deguda protecció dels seus drets». Per tot «es recomana procedir amb la liquidació, per la qual es requereix el suport legal de signatures externes a Espanya, Andorra i altres jurisdiccions, amb les quals s’han anat contactant».Malgrat les crítiques per part dels supervisors financers de Panamà per la falta de resposta de l’AREB, l’organisme andorrà va preferir no fer declaracions al respecte. Aquest rotatiu va contactar amb el president de l’Agència, Albert Hinojosa, que no va accedir a explicar els motius pels quals l’ens no va donar resposta a les intencions de venda dels panamenys.BPA Valores va ser intervinguda per la Superintendencia del Mercado de Valores el març del 2015, poc després que la Superintendencia de Bancos del país centreamericà (una espècie d’INAF) agafés el control també de BPA Panamà després de la nota del FinCEN contra la matriu. L’administració de les dues societats va quedar en mans de Jaime de Gamboa Gamboa, qui també va ser després designat com a Reorganitzador i ara com a Liquidador.La última resolució de la filial panamenya es pot recórrer malgrat que el document especifica que va començar a ser efectiva el passat dimarts al matí.

El mes d’abril de l’any passat els administradors concursals de Banco Madrid van adjudicar la gestora a Trea Asset Management. La firma però, no disposava en aquell moment dels diners necessaris per fer efectiva la compra. Un problema que, segons publicava el digital CincoDías, ja estaria solucionat i per tant, la venda estaria a punt de tancar-se. Tal com explica, finalment el grup presidit per Carlos Tusquets ha recorregut a un gran fons nord-americà, que aportarà part dels 16,5 milions compromesos.



Amb aquesta operació es posaria el punt final al procés que va començar fa gairebé dos anys, quan el Banco de España va decidir intervenir Banco Madrid després de la publicació de la nota del FinCEN al grup matriu, Banca Privada d’Andorra (BPA). Després de la intervenció, el consell de Banco Madrid va sol·licitar el concurs de creditors i va ser l’administració concursal qui va adjudicar la gestora a Tream AM.



Un dels requisits que l’administració concursal va incloure en el procés de venda de la gestora de Banco Madrid va ser que el comprador pogués realitzar un pagament immediat de 16,5 milions. La firma presidida per Tusquets ha trigat més del previst en reunir el capital esmentat.



Un cop reunida la quantitat necessària, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) podrà donar llum verda en breu a la compra de la gestora de fonds de Banco Madrid per part de Trea AM.