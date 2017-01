Les parròquies ultimen la feina de la treta de neu als carrers

«Treballadors dels departaments de Neteja i Via Pública dels Comuns, personal del COEX, treballadors d’empreses contractades per donar suport, ciutadans i empresaris que han col·laborat complint amb la ordinació de via pública, voluntaris, equips de coordinació, agents de circulació... A tots ells moltes gràcies per la bona feina feta i que encara esteu fent, cansats però sempre amb un somriure!». Aquest és un escrit d’agraïment del cònsol major de la Massana, David Baró, realitzat a través del facebook que deixa clar que ha calgut –i està calent– molta mà d’obra i maquinària per netejar els carrers de totes les parròquies del Principat.



Des de dilluns que s’estan netejant les voreres i adequant les carreteres per evitar que aparegui l’enemic número u en aquestes situacions: les plaques de gel. Encara avui s’estan acabant les tasques per normalitzar del tot la situació en terreny urbà.

Aparcaments per a minusvàlids actius / EL PERIÒDIC D’ANDORRA va publicar ahir una problemàtica a Escaldes amb els aparcaments per a minusvàlids, que no els podien fer servir perquè estaven plens de neu. Ahir mateix al matí, el Comú va ordenar la retirada de neu en aquestes places, com també es va procedir a prohibir l’estacionament en zona blava en alguns carrers cèntrics com ara Fiter i Rossell, oferint pàrquings, durant aquests dies gratuïts, com el del Falgueró. Durant aquets cinc dies la corporació que lidera Trini Marín ha mobilitzat una trentena d’efectius, una empresa externa per ajudar en la neteja dels carrers, tres quads amb pala, dues màquines llevaneus i fins i tot ha posat agents de circulació als punts conflictius per al trànsit.



Andorra la Vella ha activat un dispositiu similar començant pel centre comercial, on també han col·laborat els botiguers netejant cadascú la seva parcel·la. Es pot passejar per gairebé tots els carrers sense perill de relliscada.



També Sant Julià ha operat amb el màxim de rapidesa des de dilluns per adequar els carrers i també la carretera d’accés a la capital procedent de la frontera espanyola.