Escaldes pateix una altra onada de robatoris a la part alta

Escaldes-Engordany pateix una nova onada de furts a la seva part alta, ocorreguts entre la nit de dimarts i la jornada de dimecres. Concretament, el delicte comès durant la nit va consistir en un furt amb força a una botiga de segona mà, just davant de l’església de la parròquia, on es arribar a desplaçar un vidre de 120 quilos de pes, un fet que fa sospitar sobre la possible professionalització dels lladres. Els sospitosos van entrar a l’establiment i van emportar-se, aproximada, uns 3.000 euros en una operació en la que no es va destrossar cap porta ni es va trencar cap vidre –com en el cas dels robatoris succeïts al centre històric al desembre.



Per altra banda, els dos furts comesos durant la jornada següent –ambdòs a plena llum del dia i mitjançant un modus operandi totalment diferent– s’atribuirien a un grup de cinc joves, que haurien sostret fins a 20 cartrons de tabac d’una botiga d’alimentació de l’avinguda Carlemany i, hores després, al mateix carrer, haurien robat dues ulleres de sol –la Policia, però, va manifestar que no en tenia cap constància, a diferència dels altres dos. El segon furt, comès en una coneguda botiga d’electrònica del mateix carrer, va acabar amb l’apallissament del propietari de l’establiment, que va intentar fer fora els joves i, aquests, s’hi haurien tornat amb diverses puntades de peu. Tot i que alguns testimonis afirmen que l’home va acabar estès a terra i va trigar en recuperar-se, fonts policials van comunicar a EL PERIÒDIC que el propietari només va patir ferides lleus que van acabar amb un examen rutinari als serveis sanitaris i res més. A més, aquest rotatiu no va poder saber si els propietaris dels locals han procedit a formalitzar una denúncia, ja que la Policia no ho va comunicar al·legant «qüestions de privacitat».



De moment, totes les investigacions continuen obertes i encara no s’ha procedit a realitzar cap detenció.

Seguretat en entredit / Aquests fets se sumen als succeïts a les acaballes de l’any passat, fa escasses setmanes, quan diversos comerços (també de la part alta de la parròquia) van patir furts i trencaments dels vidres de les vitrines. En aquell cas, l’objectiu van ser set establiments de la zona, separats entre tots ells per no més de cent metres, tot i que el botí no va ser gran cosa: uns 2.500 euros en total i poca cosa més, fet que, no obstant, va aixecar una gran preocupació entre els veïns de la zona, com en la situació actual.



Per part de la Policia, segons van informar, s’ha alertat a totes les patrulles i s’han intensificat els controls arreu per mirar de contrarestar una situació que comença a preocupar a gran part dels ciutadans.

Càmeres de vigilància / Des del comú, on ahir a la tarda només es tenia constància del furt produït dimarts a la nit, es va informar que la situació «no accelerarà la instal·lació de les càmeres». En el mateix sentit, fonts comunals van comunicar l’efectivitat de la instal·lació de les llums al carrer, però van manifestar que la videovigilància «encara haurà d’esperar». Així doncs, van comunicar a aquest mitjà que es tracta «d’un procés lent que ha de passar per la Junta de Govern i el Consell de Comú», per qüestions «relacionades amb la protecció de dades». Així doncs, els dos aparells de vigilància previstos per a l’avinguda Carlemany –on s’han produït els fets d’aquestes darreres hores– i el de l’Arxiu Històric seguiran el procés inicialment previst.



Recordem que la presència d’una càmera de vigilància instal·lada just al davant del comerç de segona mà furtat durant la nit de dimarts està servint per avançar en la investigació i poder identificar els lladres.