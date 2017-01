Despres confecciona l’any per escalar llocs al podi del Dakar

Objectiu acomplert. Cyril Despres anava al Ral·li Dakar a pujar al podi després de les dues primeres experiències al volant d’un cotxe i va aconseguir-ho. Però en vol més. No es conforma. Tot i tenir al davant dos pilots amb un palmarès impressionant i que són història viva del món del motor, vol tenir l’oportunitat de superar-los. En aquesta direcció va i es prepararà durant l’any per millorar en aquells punts on encara es veu fluix respecte a figures com Stéphane Peterhansel i Sébastien Loeb. En setze participacions suma ja dotze tuaregs.



La fita del resident francès en aquesta edició recentment finalitzada suposa el primer podi d’un pilot amb llicència de l’Automòbil Club d’Andorra. L’experiència és un grau i tractant-se de Despres, un home sempre competitiu, encara més. La seva evolució al volant del Peugeot ha estat constant i aquesta vegada a Paraguai, Bolívia i Argentina va mantenir-se sempre entre els millors, arribant fins i tot a guanyar una etapa. «Estic content pel resultat del Team Peugeot i el meu», afirma Despres, que veu que al llarg de la cursa i comparant amb edicions anteriors «he tingut una progressió», que l’ha permès ser al podi final. «És el meu tercer Dakar en cotxes i no em puc queixar», però en vol més per a la pròxima edició.



Per aquesta raó aquest any prendrà part al Rencontres Peugeot Sport, campionat francès que consta de sis proves en circuits i que arrencarà el 29 i 30 d’abril a Val de Vienne. «Ara he vist el que em fa falta de veritat» i se centrarà en guanyar velocitat sobre asfalt, que li servirà de cara al raid, ja que «el ritme al davant és molt ràpid. Encara no em sento gaire bé d’anar tan ràpid per camins que no conec». No s’ha exposat a Sud-amèrica perquè «seria una tonteria anar per sobre les meves possibilitats per guanyar uns segons, arriscar-me i acabar la meva cursa». Té una àmplia experiència sobre dues rodes, que pot utilitzar ara en quatre, tot i que és conscient que són dos elements diferents: «Encara tinc ulls de pilot de moto. Quan no veig una zona clara no hi vaig. Haig de canviar el xip».

Tot i així, l’adaptació a un cotxe ha estat veloç, que el fa ser optimista de cara al futur. «En tres anys he fet un camí bastant ràpid si ho comparo amb altres pilots. En vull més, no és suficient per a mi», assegura. A Buenos Aires, un cop va finalitzar el Dakar, Despres va parlar de futur. Valorava el seu tercer lloc i també exposava la dificultat que suposa algun dia superar a Peterhansel i Loeb tenint en compte el seu currículum. Però «res és impossible» i per aquest motiu participarà al campionat d’asfalt: «Tinc gana de competició i de guanyar».

‘Fair play’ entre pilots / Peugeot sortia com a favorit a guanyar el raid i va aconseguir-ho. Però no només això, sinó que va ocupar els tres caixons del podi. Despres remarca la companyonia existent en l’equip i entre els seus pilots, tots ells lluitant per les primeres places. Fins i tot destaca que a la darrera especial Peterhansel va donar l’oportunitat a Loeb de competir i lluitar pel títol. «Amb companys així al costat et fa créixer», indica el pilot resident.



Un que ratifica aquesta circumstància és Roger Font, fisoterapeuta de Peugeot. Només n’eren dos per un equip format per noranta membres. «El fair play entre ells és total i tenen molt bon rotllo», afirma l’andorrà, remarcant que «aquesta fredor que podria haver-hi per voler guanyar no hi és». També subratlla que no hi ha instruccions d’equip per donar preferència a cap d’ells: «Peugeot els ha deixat fer». Despres destaca que un dels secrets de l’èxit de la marca del lleó és el treball que realitzen tots els components de l’equip en el dia a dia. Coma és un d’aquests. Suma dos Dakar i ha pogut comprovar la progressió del resident, al que «li tenen molt respecte, ha progressat molt a molta velocitat».