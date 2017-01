Peñarroya vol deixar enrere l’eufòria de ser a la Copa

Comença la segona volta. La classificació per a la Copa del Rei a Vitòria ja queda aparcada i el BC MoraBanc Andorra se centra en una nova jornada. I més perquè ho fa a domicili, que és la gran assignatura pendent de l’equip aquesta temporada. Demà juga a la pista d’un equip en ratxa com és l’Herbalife Gran Canària.



«Hem de pair i superar el tema de la Copa. Hem parlat molt a l’equip i l’únic que ens interessa i que ens importa és el partit de dissabte contra Gran Canària, que està en una gran ratxa», indica l’entrenador del MoraBanc, Joan Peñarroya, que vol deixar enrere la fita aconseguida i centrar-se en el següent partit: «Havíem de gaudir del que significa la Copa i jugar contra el Reial Madrid. Ja ho hem dit tot, però abans tenim tres partits i els tenim contra el rival que deu ser el millor de la competició dels darrers tres mesos». Per sumar la segona victòria a domicili del curs «hem de fer un partit excel·lent pel nivell del rival i per l’estat de forma que té. No en tindrem prou en fer un partit correcte per guanyar».



A l’estrena andorrana al campionat, els de Peñarroya van ser capaços de remuntar divuit punts per iniciar l’excel·lent ratxa com a local. «El partit segur que serà molt diferent del de la primera volta, hem d’estar preparats per un partit molt físic contra un rival que està en gran forma», exposa Andrew Albicy. El base francès indica que «el que ens falta per estar més amunt en la classificació és guanyar a fora i estem a prop de fer-ho, posant la intensitat que vam posar a la pista del Reial Madrid ho podem fer, però haurem de ser més constants».