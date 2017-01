Notícia El PS lamenta que DA empobreix la població L’oposició critica l’augment del preu dels serveis comunals Joan Sans, Dolors Carmona, Susanna Vela i Cèlia Vendrell, ahir a la seu del PS. Autor/a: MARICEL BLANCH

La classe mitjana perd poder adquisitiu a marxes forçades. La secretària d’organització del Partit Socialdemòcrata (PS), Susanna Vela, i tres consellers comunals a l’oposició (Dolors Carmona, Joan Sans i Cèlia Vendrell, d’Andorra la Vella, Encamp i Escaldes-Engordany, respectivament) van criticar ahir l’augment dels preus públics dels serveis comunals, un increment que consideren «arbitrari» i sense justificar.



Carmona va dir que «DA té una visió del servei públic molt mercantilista» i va repassar els últims augments de preu: l’aparcament, d’1,15 euros l’hora a 1,80 euros l’hora; l’aigua, de 0,26 euros el metre cúbic a 0,29 euros el metre cúbic; els abonaments del Centre Esportiu Serradells, i la quota de l’Escola Bressol i la Ludoteca.



Sans va destacar, sobretot, l’augment de preu (més d’un 40%) dels serveis a la infància i a la joventut, que s’estan «desmantellant», i que provoquen que moltes famílies s’abstinguin d’utilitzar els serveis. «El cònsol major, Jordi Torres, diu que la gent ha de pagar el preu real del servei, però, aleshores, és un servei privat», va subratllar.



Per la seva part, Vendrell va admetre que els serveis comunals no s’han apujat a Escaldes, però va lamentar el canvi de barems en l’impost de propietat, que ara és de 0,52 euros el metre quadrat per a pisos de fins a 100 m2, quan abans era de 0,36 euros. El PS proposa que es mantinguin els 0,36 euros fins als 160 m2.



Per tot això, els consellers comunals socialdemòcrates exigeixen un estudi tècnic del cost real dels serveis públics, per poder valorar si els augments s’ajusten a les necessitats dels comuns o si és una mesura arbitrària. A més, lamenten que, d’una banda, el Govern vulgui congelar de nou les transferències comunals i, d’altra banda, els comuns de DA apugin les tarifes dels serveis per pal·liar la congelació. «Tot plegat és incongruent», va admetre Vela. Sans va concloure que tot plegat és «indecent» i que DA «té poca sensibilitat social».