Notícia El noi agredit per un surfista de neu requereix d’una pròtesi al colze Grandvalira insisteix que es va actuar amb tota la professionalitat Albert Rodríguez i el seu fill, a la Clínica Teknon de Barcelona, fa uns dies. Autor/a: EL PERIÒDIC

El jove que va patir una agressió a les pistes de Soldeu per part d’un surfista de neu ha requerit una operació quirúrgica per col·locar-li una pròtesi al colze, articulació que el surfista li va partir quan el va colpejar amb la taula de surf.



Els fets van ocórrer el 28 de desembre passat, quan el jove anava acompanyat del seu pare i un amic. A causa d’una discussió amb un grup de surfistes de neu francesos, un dels joves, de 20 anys, va colpejar amb la taula de surf el pare i el fill. L’adult va requerir una vintena de punts de sutura al front, tot i que portava el casc –que es va partir a conseqüència del cop–, i el fill, de 17 anys, ha necessitat una intervenció per curar-li la lesió. «El cas va ser un clar intent d’homicidi que ha causat tant al meu fill com a mi importants danys físics, estètics i seqüeles que, en breu, el forense de la Policia andorrana podrà acreditar», va informar ahir Alberto Rodríguez, el pare del jove.



L’agressor va ser detingut per la Policia a la pista d’esquí gràcies a la intervenció de l’equip de seguretat de Soldeu-El Tarter. El jove va estar detingut i a la presó durant gairebé cinc dies, i va sortir en llibertat amb càrrecs després de pagar una fiança de 12.000 euros. Rodríguez va presentar denúncia pels fets i ahir va recordar que «emprendrem l’acusació particular de manera immediata una vegada quantificats els danys i les conseqüències posteriors».



Segons va confirmar ahir Grandvalira, quan la denúncia estigui cursada a la Batllia valorarà si s’adhereix a la demanda. L’estació manté el compromís de fer-se càrrec de les despeses mèdiques i d’oferir uns dies d’esquí a la família de Barcelona perquè puguin gaudir d’uns dies a la neu, ja que a causa de l’agressió van haver de suspendre les vacances que iniciaven. La direcció de l’estació garanteix que el personal va actuar amb la màxima «professionalitat» i que, fins i tot, «es va posar en perill retenint el grup de francesos fins que va arribar la Policia».