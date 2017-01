Notícia La Seu se suma a reivindicar el paper del camp a Catalunya La tractorada busca el reconeixement de l’activitat agrària Joan Guitard, d'Unió de Pagesos Autor/a: RàdioSeu

Unió de Pagesos mobilitzarà el camp català la setmana vinent amb la Marxa Pagesa per la dignitat, l’objectiu de la qual és fer una crida a la ciutadania per al reconeixement de l’activitat agrària com a pilar de la societat del benestar. El dijous 26 de gener, des de 15 poblacions caps de ruta, entre les que hi ha la Seu d’Urgell, sortiran tractors en columnes que s’aniran unint fins a confluir el dissabte 28 a Barcelona en un acte a l’Avinguda de Maria Cristina.



A la trobada final hi haurà representants sindicals, però també s’ha convidat representants de la resta de la societat civil catalana. El responsable d’Acció Sindical a les Comarques de Muntanya, Joan Guitart, ha animat tothom a participar-hi i ha destacat que la mobilització serà «reivindicativa, però alhora festiva», amb l’objectiu d’aconseguir una imatge «d’unitat i amabilitat». Des de l’Alt Urgell s’hi podrà assistir també amb autocar.



Es preveu que la marxa de la pagesia aplegui homes i dones de les comarques de muntanya, les Terres de l’Ebre, la Plana de Lleida, la Catalunya Central, el Camp de Tarragona, les comarques de Girona i l’Àrea Metropolitana. La sortida a l’Alt Urgell es farà el dijous 26 a les 8.30 hores, des de la benzinera de Montferrer. Cal recordar que al llarg de vint dies, el sindicat ha organitzat un centenar d’assemblees informatives preparatòries a la majoria de comarques agrícoles i ramaderes del Pirineu i de la resta de Catalunya.



D’altra banda, Unió de Pagesos manifesta que la disminució del suport de l’Estat en un 74 per cent al desenvolupament rural de Catalunya i el fet que el Govern no hagi respectat les prioritats acordades al Parlament i a la Taula Agrària en l’execució anual d’aquest suport, «ha comportat denegacions en els ajuts a les inversions de les explotacions i retallades en les mesures d’agroambient i clima». Segons assenyala el sindicat, també s’han retallat ajuts a l’agricultura i ramaderia ecològiques, i ajuts per compensar les dificultats de l’activitat agrària en zones desafavorides i muntanya.