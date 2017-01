Notícia Bons gruixos pel cap de setmana de la Font Blanca Els esquiadors que s’hi desplacin trobaran la neu en condicions òptimes Vista del sector de Pal Autor/a: Vallnord

Vallnord acollirà els competidors de la Font Blanca, així com els seus seguidors i esquiadors, amb el 100% dels dominis esquiables llestos per a rebre’ls i que gaudeixin dels més de 100 centímetres de què estan cobertes arran de les nevades dels passats dies.



Després de les nevades encadenades a inicis de la setmana i de la constància de l’equip per enllestir-ho tot de cara aquet dissabte, l’estació ordinenca acollirà la Individual Race que estrena el programa de la ISMF World Cup 2017 amb un bona previsió meteorològica.



La competició es reprendrà demà a les pistes de la Massana. El sector d’Arinsal torna a convertir-se en la ubicació de referència per al desenvolupament de la Vertical Race. Vallnord – Pal Arinsal aplega diumenge la ja consolidada cursa amb què els darrers anys ha engrescat l’àmbit de l’esquí de muntanya. Així, Arinsal tancarà el diumenge les competicions que inauguren la nova temporada mundial de la modalitat.



Totes dues competicions començaran a les 9.30 hores i seguiran la ineludible premissa que la Font Blanca ja va assumir en la seva darrera edició: “Leave no trace”. No deixar traça. Amb tot, aquest esdeveniment internacional traslladarà el respecte que la Font Blanca, Vallnord i Andorra versen al medi ambient i els esforços per fer de l’esport, la neu i el turisme sectors sostenibles.



Els esquiadors que es desplacin per veure l’esdeveniment, es trobaran amb un esplèndid panorama pel que fa a l’estat de la neu. Tant les pistes de Vallnord – Pal Arinsal com les de Vallnord – Ordino Arcalís estaran al 100% disponibles per als visitants. A més a més, els usuaris també trobaran pràcticament la totalitat dels remuntadors enllaçant tots els espais perquè no deixin de visitar un sol dels racons de les estacions.